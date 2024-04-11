Ysk Başkanı Yener: Akp’nin 2, Chp’nin 1, Mhp’nin 1, Dem Parti’nin 2 Yerde İtirazı Kabul Edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ramazan Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti. Yerel seçimlere yönelik yapılan itirazlara ilişkin bilgi veren Yener, AKP’nin 2, CHP’nin 1, DEM Parti’nin 2, MHP’nin 1 seçim bölgesinde itirazının kabul edildiğini söyledi.

HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA:ONUR BİNGÖL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ramazan Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti. Yerel seçimlere yönelik yapılan itirazlara ilişkin bilgi veren Yener, AKP’nin 2, CHP’nin 1, DEM Parti’nin 2, MHP’nin 1 seçim bölgesinde itirazının kabul edildiğini söyledi.

İl ve ilçe seçim kurullarına itirazları karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu, bugün saat 14.00’te toplandı. Toplantıda, İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz değerlendirilecek. Bu itirazın yanı sıra partilerden gelen diğer itirazlar da kurulun gündeminde olacak. Siyasi partiler olağanüstü itiraz süreci kapsamında 14 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar itirazda bulunabilecek. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak. Birçok noktada partiler tarafından yapılan itirazlar ele alınacak. Sadece belediye başkanlığı için değil, il, ilçe, belde belediyeleri için de itirazlar karara bağlanacak.

"ÜLKE ÇAPINI İLGİLENDİRMEDİĞİ İÇİN BİLGİLENDİRME YAPMIYORUZ"

Ramazan Bayramı dolayısıyla toplantıdan önce gazetecilerle bir araya gelen YSK Başkanı Ahmet Yener, itiraz süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İtiraz sürecinin normal seyrinde devam ettiğini belirten Yener, şunları söyledi:

“2019’daki itiraz süreciyle 2024’deki itiraz süreci arasında çok fazla bir fark olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki iller bazında farklılık olabilir. 2019’da itirazın hiç gelmediği ya da çok az geldiği illerden bu dönem daha fazla gelmiş olabilir. Ancak şu ana kadar süreç normal seyrinde devam ediyor. Kurulun gündemine gelen ve kamuoyunun yakından takip ettiği itirazlara ilişkin olarak gün sonunda sizlere bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ancak sizlerin az önce sorduğu gibi 81 adet değil daha fazla itiraz var. Biz bu itirazlarda daha çok büyükşehir ve ilçe bazında kuruma intikal eden itirazlara ilişkin sizlere bilgi veriyoruz. Bu itirazlar içerisinde belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği gibi sıralamaya ilişkin itirazlar da var. Ancak bunları genelde tüm ülke çapını ilgilendirmediği için sizlere fazla bilgilendirme yapmıyoruz.”

Yapılan itirazlarda verilen kararlara ilişkin de bir değerlendirmede bulunan YSK Başkanı, AKP’nin 2, CHP’nin 1 seçim bölgesinde DEM Parti’nin 2, MHP’nin 1 seçim bölgesinde itirazının kabul edildiğini söyledi.

“2024, DÜNYADA SEÇİM YILI”

Yener, bir başka soru üzerine “2024 yılı, tüm dünyada seçim yılı. Rusya tamamladı, ABD’deki seçimler var. Dün Güney Kore’de vardı. Gürcistan’da, Venezüela’da seçim olacak. 2024 yılı dünya genelinde seçimler yılı olarak nitelendirilebilir” dedi.

DÖRT SEÇİM BÖLGESİNDE SEÇİMLER YENİLENECEK

Yapılan itirazlar sonucunda seçimin yenileneceği yerler hakkında da konuşan Yener, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçelerinin yanı sıra Edirne'de bir beldede ve Sivas'ta bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını belirtti.

YSK’NIN ÖNÜNDE 40 DOSYA OLACAK

Bugün YSK’nin önünde karara bağlanması beklenen 40 dosya olacak. Olağanüstü itirazlar devam ediyor. YSK ayrıca CHP’nin Hatay’a ilişkin itirazını da gündeme alacak.

Anka Haber Ajansı