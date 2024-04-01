Ysk Başkanı Yener, Yerel Seçimin Kesin Olmayan Sonuçlarını Açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı. Yener, kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35. AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi (YRP) 2, BBP ve İYİ Parti'nin birer belediye başkanlığı kazandığını bildirdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı. Yener, kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP'nin 35, AKP'nin 24, DEM Parti'nin 10, MHP'nin 8, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) 2, BBP ve İYİ Parti'nin birer belediye başkanlığı kazandığını bildirdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Yener'in açıklamaları şöyle:

''Kesin olmayan sonuçlara göre; Büyükşehir Belediye Başkanlığı için açılan sandık oranı yüzde 99.99’dur. Büyükşehir belediye başkanlığına katılım oranı ise yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı için sandık oranı yüzde 99. 95 olup katılım oranı yüzde 78.7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye meclisi için açılan sandık oranı yüzde 99.93 olup karılım oranı yüzde 78.5 olarak gerçekleşmiştir. İl Genel Meclisi için açılan sandık oranı yüzde 99.97 olup katılım oranı yüzde 80.7 olarak gerçekleşmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli, belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35. Adalet ve Kalkınma Partisi 24. Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10. Milliyetçi Hareket Partisi 8. Yeniden Refah Partisi 2. Büyük Birlik Partisi 1. İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

BÜYÜKŞEHİRDE CHP, 14 BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI

30 Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi 14. Adalet ve Kalkınma Partisi 12. Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 3. Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

İL BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

İl belediye Başkanlığı seçimlerinde ise; 44 belediye için birleştirme tutanağı an itibarıyla alınmıştır. Buna göre; Cumhuriyet Halk Partisi 18. Adalet ve Kalkınma Partisi 9. Milliyetçi Hareket Partisi 8. Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 6. Büyük Birlik Partisi 1. İYİ Parti 1. Yeniden Refah Partisi 1. İl belediye başkanlığı seçimi kazanmış gözükmektedir.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

922 ilçe belediye başkanlığı seçiminde an itibarıyla 878 ilçe için birleştirme tutanağına göre; Adalet ve Kalkınma Partisi 324, Cumhuriyet Halk Partisi 302, Milliyetçi Hareket Partisi 110, Hakların ve Eşitlik ve Demokrasi Partisi 54, Yeniden Refah Partisi 37. İYİ Parti 23, Büyük Birlik Partisi 12, Bağımsız 9, Demokrat Parti 2., Demokrasi ve Atılım Partisi 1. Demokratik Sol Parti 1. Saadet Partisi 1. Sol Parti 1 ve Türkiye İşçi Partisi 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır.

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

390 belde belediye başkanlığı seçiminde an itibarıyla 356 belde için birleştirme tutanağı alınmıştır. Buna göre; Adalet ve Kalkınma Partisi 154, Bağımsız 1, Büyük Birlik Partisi 6. Cumhuriyet Halk Partisi 55, Demokrasi ve Atılım Partisi 2, Demokratik Sol Parti 2, Demokrat Parti 3, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 10, Hür Dava Partisi 1, İYİ Parti 5, Memleket Partisi 1, Milliyetçi Hareket Partisi 90, Saadet Partisi 3, Sol Parti 1. Yeniden Refah Partisi 22 belde belediye başkanlığı kazanmıştır.

''SÜREÇ DEVAM ETMEKTE''

Münferit ve üzücü bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırılmıştır. Seçimlerde emeği geçen merkez teşkilatımıza il ve ilçe seçim kurullarımıza il ve ilçe seçim personelimize, sandık görevlilerine çeşitli kademelerde görev alanlara, paydaşlarımıza mülki idare amirlerimize, güvenlik güçlerimize, siyasi partilerimize ve seçim sürecinin başladığı günden bu yana bizleri takip eden siz değerli basın mensuplarına ve Türk milletine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Seçim takvimi uyarınca öngörülen süreç devam etmektedir. Kesin seçim sonuçlarının ilanı ile birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. Seçimin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimiz de hayırlı olmasını diliyoruz.''

Anka Haber Ajansı