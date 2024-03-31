Ysk Başkanı Yener’in Oy Kullandığı Sandıktan Mansur Yavaş Birinci Çıktı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’in oy kullandığı sandıktan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş 208, rakibi AKP'nin adayı Turgut Altınok ise 48 oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’in oy kullandığı sandıktan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş 208, rakibi AKP'nin adayı Turgut Altınok ise 48 oy aldı.

Yerel seçimler için Çankaya Arjantin İlkokulu’nda 4254 numaralı sandıkta oy kullanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’in sandığından çıkan sonuçlar belli oldu. Yener'in sandığında CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 208 oy alırken, rakibi AKP'nin adayı Turgut Altınok 48 oy aldı. Toplam 277 kişinin oy kullandığı sandıkta Yeniden Refah Partisi’nin adayı Suat Kılıç 8, DEM Parti’nin adayı Gültan Kışanak 4, Zafer Partisi’nin adayı Bartu Soral 3, Saadet Partisi’nin adayı Cafer Güneş 5, Adalet Birlik Partisi’nin adayı Abdullah Demiryürek ise 1 oy aldı.

Anka Haber Ajansı