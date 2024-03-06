Ysk, Chp’nin “Akp’nin Reklam Filminin Seçim Kanununa Aykırı Olması Nedeniyle Yasaklanması” Talebini Reddetti

Ysk, Chp’nin “Akp’nin Reklam Filminin Seçim Kanununa Aykırı Olması Nedeniyle Yasaklanması” Talebini Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin, AKP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri için hazırladığı reklam filminde seçimlerle ilgili kanuna aykırı olarak ‘ezan sesi’ ve ‘Türk bayrağı’ kullanılması nedeniyle yasaklanmasına ilişkin talebini reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin, AKP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri için hazırladığı reklam filminde seçimlerle ilgili kanuna aykırı olarak ‘ezan sesi’ ve ‘Türk bayrağı’ kullanılması nedeniyle yasaklanmasına ilişkin talebini reddetti.

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK’ya sunduğu dilekçede AKP’nin 4 Mart’ta yayınlanan reklam filminin yasaklanmasını talep etti. Dilekçede, AKP’nin seçim için hazırlattığı 1.45 dakikalık reklam filminin 0.03-0.12 saniyeleri arasında duyulan ezan sesi ile reklam filminin tamamında ana tema olarak forma üzerinde Türk Bayrağı kullanıldığı belirtildi. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a göre seçim propagandasında Türk bayrağı ve dini ibarelerin kullanılamayacağına işaret edilen dilekçede; 2014’te aynı gerekçeyle AKP’nin reklam filminin yasaklandığı ve yayından kaldırıldığı hatırlatıldı.

Dilekçede; “Adalet ve Kalkınma Partisinin 4 Mart 2024'te yayınlanan ve Türk bayrağı ile ezan sesi kullanılan siyasi reklamın televizyon, radyo ve ve internette yasaklanmasına ve yayından kaldırılmasına karar verilmesi” istendi.

Başvuru görüşen YSK, talebi reddetti.

Anka Haber Ajansı

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