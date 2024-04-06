Ysk, Chp’nin Arnavutköy’de Oyların Yeniden Sayılması İçin Yaptığı İtirazı Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin İstanbul Arnavutköy’de belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. YSK, AKP’nin Adana Yüreğir belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinde geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması yönündeki itirazını da kabul etmedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin İstanbul Arnavutköy’de belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. YSK, AKP’nin Adana Yüreğir belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinde geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması yönündeki itirazını da kabul etmedi.

YSK, 31 Mart’ta yerel seçimleriyle ilgili partilerin yaptığı itirazları görüşmek üzere bugün toplandı. YSK, bazı itirazları kararı bağladı. YSK, CHP’nin 4, DEM Parti’nin 3, AKP’nin 2, Yeniden Refah’ın 2, MHP ve BBP’nin 1 başvurusunu reddetti.

CHP’nin Afyonkarahisar Emirdağ’da geçersiz oyların yeniden sayımına yönelik verilen Afyonkarahisar İl Seçim Kurulu'nun kararının kaldırılması talebini kabul etmedi. YSK, CHP'nin İstanbul Arnavutköy belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların sayılması istemini reddetti. CHP’nin Adana’nın Pozantı ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali; mümkün olmadığı takdirde oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi talebi ile Giresun Tirebolu İl Genel Meclisi Üyeliği seçiminde geçersiz oyların yeniden sayılması talebi de reddedildi.

YSK, AKP’nin Adana Yüreğir Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimlerine ilişkin geçersiz kabul edilen tüm oy pusulalarının yeniden sayılması talebi ile İzmir Buca’da oyların yeniden sayılması istemini reddetti.

DEM Parti’nin Şanlıurfa Hilvan İlçe Belediye Başkanlığı Seçimlerinin iptaline yönelik verilen Hilvan İlçe Seçim Kurulu kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebi reddedildi. Hilvan’da seçimler 2 Haziran’da yenilenecek. DEM Parti’nin Kars belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin itirazı da reddedildi. YSK, DEM Parti’nin Hakkari’nin Çukurca ilçesinde oyların yeniden sayılması yönündeki itirazını da reddetti.

Yeniden Refah Partisi’nin Bursa’nın Kestel ilçesinde geçersiz oyların, Gaziantep Oğuzeli’de oyların yeniden sayılması talebi YSK’da reddedildi.

YSK, Büyük Birlik Partisi’nin Hatay’ın Arsuz ilçesi belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi istemini kabul etmedi.

YSK, MHP’nin Bingöl’ün Yedisu ilçesinde yeniden sayım ve döküm yapılması talebini de reddetti.

Anka Haber Ajansı