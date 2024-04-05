Ysk, Chp’nin Hatay Samandağ’da Oyların Yeniden Sayılması Ve Seçimin Yenilenmesi Talebini Reddetti

HABER: MEHMET OFLAZ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay’ın Samandağ ilçesinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talebini reddetti. Samandağ’da Belediye Başkanlığını Türkiye İşçi Partisi (TİP) kazanmıştı.

YSK, Hatay’ın Samandağ ilçesinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talebini reddetti. 31 Mart yerel seçimlerinde Samandağ’ı TİP’in adayı Emrah Karaçay 30 bin 377 oy alarak yüzde 47,06 ile kazanmıştı. CHP, Samandağ’da yüzde 42,07 oy oranıyla, 27 bin 154 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

Anka Haber Ajansı