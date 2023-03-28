Ysk, Cumhurbaşkanı Adaylarının Geçici Listesini Yayınladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olanların geçici listesini yayınladı. Listede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olanların geçici listesini yayınladı. Listede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan yer aldı.

YSK, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adayı gösterme süresinin tamamlanmasının ardından, adayların geçici listesini Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınladı.

Geçici listede, Millet İttifakı’nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı’nın adayı olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın isimleri yer aldı.

Geçici listede ismi bulunan adaylara, 29 Mart Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar YSK’ya itiraz edilebilecek. YSK, itirazları değerlendirip karara bağladıktan sonra cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesini de 31 Mart Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlayacak. Listenin bu haliyle kesinleşmesi durumunda, cumhurbaşkanı seçiminde 4 aday yarışacak.

Anka Haber Ajansı