Ysk; Hatay, Ardahan Ve Iğdır’da Yapılan İtirazları Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılması, geçersiz oyların sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini tamamın reddine karar verdi.

YSK, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik itirazları görüşmeye devam ediyor.

YSK, AKP’nin Ardahan ve Iğdır'da belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin taleplerini reddetti.

Kurul, ayrıca CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılması, geçersiz oyların sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini tamamının reddine karar verdi.

Yeniden Refah Partisi’nin Iğdır’ın Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi, tüm oyların sayılması ve geçersiz oyların sayılması talepleri ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde AKP’nin oyların yeniden sayılması talebi de reddedildi.

Anka Haber Ajansı