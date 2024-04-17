Ysk, Hatay Ve Ordu Seçimlerine İlişkin "Tam Kanunsuzluk" İtirazlarını Reddetti

Ysk, Hatay Ve Ordu Seçimlerine İlişkin "Tam Kanunsuzluk" İtirazlarını Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itirazları reddetti. YSK, ayrıca AKP’nin Ardahan’da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik ''olağanüstü itirazın'' da reddine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itirazları reddetti. YSK, ayrıca AKP’nin Ardahan’da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik "'olağanüstü itirazın'" da reddine karar verdi.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor.

Kurul, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay ve İskenderun seçimlerine ve İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itirazları reddetti.

YSK, ayrıca AKP’nin Ardahan’da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı "'olağanüstü itirazın'" da reddine karar verdi.

Kurul, CHP'nin Konya'nın Hadim ilçesinde "'olağanüstü itirazını'', Adana'nın Pozantı ilçesinde "'tam kanunsuzluk'" itirazını ve Ardahan'ın Çıldır ilçesinde seçimlerin iptal istemlerini de reddetti.

Anka Haber Ajansı

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