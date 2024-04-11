Ysk, Siyasi Partilerin 31 İtirazından 30’unu Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün yaptığı toplantıda; siyasi partilerin dün sona eren olağan itiraz sürecinde yaptığı başvuruları görüştü. YSK, siyasi partilerin yaptığı 31 itirazın 30'unu reddederken, MHP’nin Çorum’un Uğurludağ ilçesi belediye meclis üyeliğine ilişkin itirazını kabul etti. YSK, yarın bir toplantı daha yapacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün yaptığı toplantıda; siyasi partilerin dün sona eren olağan itiraz sürecinde yaptığı başvuruları görüştü. YSK, siyasi partilerin yaptığı 31 itirazın 30'unu reddederken, MHP’nin Çorum’un Uğurludağ ilçesi belediye meclis üyeliğine ilişkin itirazını kabul etti. YSK, yarın bir toplantı daha yapacak.

YSK, bugün saat 14.00’de siyasi partilerin 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin dün sona eren olağan itiraz sürecinde yaptıkları başvuruları görüştü. YSK, 31 itirazdan 30’unu reddederken 1’ini kabul etti. YSK üyeleri yarın saat 15.00’te bir toplantı daha gerçekleştirecek. Bu toplantıda İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi için yaptığı itirazın da ele alınması bekleniyor. YSK’nin ayrıca CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi için yaptığı başvuruya ilişkini itirazının reddinin gerekçesini de açıklaması bekleniyor.

YSK’nin bugünkü toplantısında aldığı kararlar şöyle:

. AKP’nin Gümüşhane seçimlerinin iptali talebi reddedildi.

. Yeniden Refah Partisi’nin Tokat Çamlıbel seçimi iptali talebi reddedildi.

. İYİ Parti'nin Trabzon Şalpazarı’nda yeniden sayım talebi reddedildi.

. Yeniden Refah Partisi’nin Trabzon Şalpazarı’nda yeniden sayım talebi reddedildi.

. CHP’nin Trabzon Çarşıbaşı’nda yeniden sayım talebi reddedildi.

. Yeniden Refah Partisi’nin Şanlıurfa Eyyubiye’de seçimin iptali talebi reddedildi.

. AKP’nin Adıyaman Gölbaşı’nda yeniden sayım talebi reddedildi.

. CHP’nin Sakarya Serdivan’da seçim iptali talebi reddedildi.

.CHP’nin Samsun Alaçam’daki yeniden sayım talebi reddedildi.

. Yeniden Refah Partisi’nin Elazığ seçimlerinde yeniden oy sayımı talebi reddedildi.

. MHP’nin Elazığ seçimlerinde yeniden oy sayımı talebi reddedildi.

. Elazığ’ın Keban ilçesinde mazbatanın MHP’li başkandan alınıp ikinci sıradaki AKP adayına verilmesi talebi reddedildi. W

. DEM Parti’nin Mardin Ömerli’de seçimin iptali talebi reddedildi.

. AKP’nin Balıkesir Balya’da oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. DEM Parti’nin Diyarbakır Eğil’de seçimin iptali talebi reddedildi.

. MHP’nin Konya Doğanhisar’da oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. İYİ Parti’nin Kayseri Yeşilhisar’da seçim iptali talebi reddedildi.

. AKP’nin Kayseri Akkışla’da seçim iptali talebi reddedildi.

. Yeniden Refah Partisi’nin Kayseri Yahyalı’da oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

. MHP’nin Afyonkarahisar Emirdağ’da seçimin iptali talebi reddedildi.

. CHP’nin Afyonkarahisar Bayat’ta oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. Uşak Banaz’da mazbata iptali ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi talebi reddedildi.

. AKP’nin İstanbul Bahçelievler’de belediye meclis üyeliği için oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. CHP’nin Osmaniye Düziçi’nde oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. CHP’nin Ankara Bala’da oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. CHP’nin Gaziantep İslahiye’de oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. Yeniden Refah Partisi’nin Gaziantep Nurdağı’nda seçimin iptali talebi reddedildi.

. AKP’nin Malatya Arapgir’de oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

. AKP’nin İzmir Güzelbahçe’de oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

. AKP’nin İzmir Kemalpaşa’da oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

. MHP’nin Çorum Uğurludağ’da hesaplamadaki hatadan dolayı meclis üyeliğine itirazı kabul edildi.

Anka Haber Ajansı