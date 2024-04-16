Ysk’dan 2 İl İle 18 İlçe Ve Beldede Yerel Seçimlerle İlgili Ret Kararı

Ysk’dan 2 İl İle 18 İlçe Ve Beldede Yerel Seçimlerle İlgili Ret Kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, TİP, BBP ve Yeniden Refah Partisi’nin toplam 2 il ile 18 ilçe ve beldede yaptığı itirazları reddetti.

HABER: MEHMET OFLAZ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK); AKP, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, TİP, BBP ve Yeniden Refah Partisi’nin toplam 2 il ile 18 ilçe ve beldede yaptığı itirazları reddetti.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Kurul, AKP, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, TİP, BBP ve Yeniden Refah Partisi’nin toplam 20 itirazını karara bağladı.

Buna göre YSK; TİP’in Tokat Niksar-Yazıcık, AKP’nin Şanlıurfa Halfeti ile İstanbul Bahçelievler, BBP’nin Aksaray Gülağaç-Gülpınar ile Erzurum İspir, İYİ Parti’nin Aksaray Güzelyurt itirazlarını reddetti.

Kurul, YRP’nin Şanlıurfa Siverek, Gaziantep Nurdağı, Samsun Bafra, Konya Çeltik, Gümüşhane Kelkit-Deredolu, Iğdır Aralık ile Giresun Doğankent itirazlarını da kabul etmedi.

YSK; MHP’nin Bingöl Yedisu, Kütahya Simav-Güney, Afyonkarahisar İhsaniye-Döğer ile Afyonkarahisar Sinanpaşa-Akören itirazlarını da reddetti.

Öte yandan Kurul, DEM Parti’nin Kars ve Şırnak Merkez, CHP’nin Osmaniye Toprakkale Türkmen itirazlarını kabul etmedi.

Anka Haber Ajansı

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