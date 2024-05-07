Ysk'nın Yerel Seçimlerin Kesin Sonuçlarına İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. CHP 14, AKP 12, DEM Parti 3, YRP 1 büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. AKP 526, CHP 395 ve MHP 218 belediye başkanlığını, AKP 592, CHP 300, MHP 207 il genel meclisi üyeliğini, AKP 8 bin 174, CHP 6 bin 558 ve MHP 2 bin 715 belediye meclis üyeliğini kazandı.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, CHP 14, AKP 12, DEM Parti 3, YRP 1 büyükşehir belediye başkanlığını, AKP 526, CHP 395 ve MHP 218 belediye başkanlığını, AKP 592, CHP 300, MHP 207 il genel meclisi üyeliğini, AKP 8 bin 174, CHP 6 bin 558 ve MHP 2 bin 715 belediye meclis üyeliğini kazandı.

YSK'nın 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi Üyeliği ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları, partilerin oy oranları yer aldı.

İşte o sonuçlar:

CHP 14, AKP 12 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KAZANDI

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri'nde 47 milyon 867 bin 134 seçmen kayıtlı iken 37 milyon 393 bin 632 seçmen sandığa gitti. Katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşti.

CHP 15 milyon 24 bin 834 oy alarak 14 büyükşehir, AKP 13 milyon 37 bin 120 oy alarak 12 büyükşehir, DEM Parti 1 milyon 817 bin 202 oy alarak 3 büyükşehir ve Yeniden Refah Partisi 2 milyon 185 bin 6 oy alarak 1 büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.

AKP 526, CHP 395, MHP 218 BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KAZANDI

Belediye Başkanlığı Seçimleri'nde 57 milyon 708 bin 541 seçmen kayıtlı iken 45 milyon 75 bin 471 seçmen sandığa gitti. Katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşti.

AKP 14 milyon 224 bin 559 oy alarak 526, CHP 15 milyon 406 bin 586 oy alarak 395, MHP 2 milyon 560 bin 604 oy alarak 218, DEM Parti 2 milyon 328 bin 421 oy alarak 74, Yeniden Refah Partisi 2 milyon 922 bin 24 oy alarak 62, İYİ Parti 1 milyon 984 bin 170 oy alarak 30 ve Büyük Birlik Partisi 515 bin 244 oy alarak 20 belediye başkanlığını kazandı.

AKP 592, CHP 300, MHP 207 İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KAZANDI

İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimleri'nde 13 milyon 563 bin 800 seçmen kayıtlı iken 10 milyon 863 bin 679 seçmen sandığı gitti. Katılım oranı yüzde 80.09 olarak gerçekleşti.

AKP 3 milyon 304 bin 92 oy alarak 592, CHP 2 milyon 384 bin 303 oy alarak 300, MHP 1 milyon 709 bin 671 oy alarak 207, DEM Parti 810 bin 328 oy alarak 132, Yeniden Refah Partisi 668 bin 90 oy alarak 22, İYİ Parti 522 bin 35 oy alarak 14 ve Büyük Birlik Partisi 201 bin 258 oy alarak 11 il genel meclisi üyeliğini kazandı.

AKP 8 BİN 174, CHP 6 BİN 558, MHP 2 BİN 715 BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNİ KAZANDI

Belediye Meclisi Üyeliği Seçimleri'nde 57 milyon 716 bin 975 seçmen kayıtlı iken 45 milyon 79 bin 928 seçmen sandığa gitti. Katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşti.

AKP 13 milyon 874 bin 511 oy alarak 8 bin 174, CHP 15 milyon 200 bin 699 oy alarak 6 bin 558, MHP 2 milyon 508 bin 414 oy alarak 2 bin 715, DEM Parti 2 milyon 409 bin 155 oy alarak bin 414, Yeniden Refah Partisi 2 milyon 991 bin 882 oy alarak bin 27, İYİ Parti 1 milyon 967 bin 898 oy alarak 488 ve Büyük Birlik Partisi 525 bin 400 oy alarak 261 belediye meclis üyeliğini kazandı.

Anka Haber Ajansı