Yük Treni, Hemzemin Geçitte Tır'a Çarptı: 1 Yaralı

Yük Treni, Hemzemin Geçitte Tır'a Çarptı: 1 Yaralı

MALATYA'da, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı saman yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı saman yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Görgü Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'dan İskenderun'a giden, 53517 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SF 719 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada yaralanan saman yüklü TIR'ın sürücüsü, ihbarla gelen ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Yük Treni, Hemzemin Geçitte Tır'a Çarptı: 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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