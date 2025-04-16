Yüksek Seçim Kurulu, Chp’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın İptal İstemini Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, Chp’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın İptal İstemini Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvuruyu reddetti.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvuruyu reddetti.

Kemal Çiftçi, CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştu.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptaline ilişkin itirazı reddetti. İlçe Seçim Kurulu kararında, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başkanlık Divanınca, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirilerek, mühürlenip oy pusulasına dönüştürülmek üzere seçim kuruluna teslim edildiği belirtildi.

İlçe seçim, iddiaların bir delil veya belgeye dayandırılmadığından reddine karar verdi

Kararda, "Başvurucu Kemal Çiftçi’nin adaylık müracaatı ile ilgili iddiaları, adı geçen siyasi partinin 21. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Divanın yetkisinde olup, ayrıca Çiftçi’nin dilekçesinde belirttiği diğer iddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandırmağından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

Başvuru, "'tam kanunsuzluk'" gerekçesiyle YSK'ya taşındı

Çankaya İlçe Başkanlığının ret kararının "tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılarak, seçimin yenilenmesine karar verilmesi"nin istenmesi üzerine, başvuru YSK’ya geldi.

YSK, "'Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından talebin kesinlik'" nedeniyle reddine karar verdi.

Anka Haber Ajansı

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