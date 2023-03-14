Yüksel Özkan: "Bursa Şehir Hastanesi’nde Yeterli Deprem İzolatörü Yok"

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Bursa’daki kamu ve özel hastanelerin depreme dayanıklı olup olmadığını sordu. Özkan, Bursa Şehir Hastanesi’yle ilgili "Örneğin 37 jeofizik serimi yapılması gerekirken 10 tane yapılmış. Ek projede kat yüksekliklerine uyulmamış ve en önemlisi de deprem izolatörleri yeterli sayıda burada kullanılmamış" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Bursa’daki kamu ve özel hastanelerin depreme dayanıklı olup olmadığını sordu. Özkan, Bursa Şehir Hastanesi’yle ilgili "Örneğin 37 jeofizik serimi yapılması gerekirken 10 tane yapılmış. Ek projede kat yüksekliklerine uyulmamış ve en önemlisi de deprem izolatörleri yeterli sayıda burada kullanılmamış" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kamu ve özel hastanelerde yıkım yaşanırken, pek çok sağlık görevlisi ve hasta da hayatını kaybetti. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Bursa’daki hastanelerin durumuyla ilgili Bursa Şehir Hastanesi’nin önünde açıklama yaptı. Özkan, şunları söyledi:

"BURSA’DAKİ ÖZEL VE KAMU HASTANELERİ DEPREME DAYANIKLI MI?"

"Olası bir Marmara depremine başta Bursa Şehir Hastanesi olmak üzere Bursa’daki kamu ve özel sağlık kuruluşları hazırlıklı mı ve depreme dayanıklı mı? Bu soruyu defalarca sorduk, tekrar soruyoruz. 6 Şubat’taki depremden sonra gördük ki bölgede birçok kamu ve özel hastaneler yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. Başta acil sağlık hizmetleri olmak üzere sağlık hizmetleri aksadı. Bilim insanları son zamanlarda ısrarla uyarmaktalar. Marmara depremine hazırlıklı olmalıyız. Buradan defaatle sorduk ve bugün tekrar soruyoruz. Sayıştay raporlarına örneğin Bursa Şehir Hastanesi’yle ilgili çok ilginç saptamalar yansımıştır. Bunlar nedir; örneğin 37 jeofizik serimi yapılması gerekirken, 10 tane yapılmış. Ek projede kat yüksekliklerine uyulmamış ve en önemlisi de deprem izolatörleri yeterli sayıda burada kullanılmamış. Buradan çağrımdır, tekrar Sağlık Bakanlığı’na soruyorum. Bursa’da Marmara’daki özel ve kamu sağlık kurumları depreme hazırlıklı ve dayanıklı mıdır?”

DEPREM İZOLATÖRLERİNİN BİR KISMI YAPILMAMIŞ

Özkan’ın sözüne ettiği Sayıştay raporunda, hastaneyle ilgili şu saptamalara yer verildi:

“1-Şartları eşitlenmiş proje ek mahal listesi tavanlar bölümünde ‘Hasta bakım alanlarının büyük bir kısmında kenarlarda alçıpan göbekte perforeli alüminyum asma tavan, sisteminin kullanılması, ana giriş holü, dekorasyon gerektiren tavanlar ve panel modüllerine uygun olmayan odalarda açı asma tavanın kullanılması, genel tuvaletlerde laboratuvar steril alan, yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane gibi odalarda alüminyum asma tavan kullanılması planlanmaktadır’ denilmekte; ancak hasta bakım alanlarının büyük bir kısmında istenilen kenarlarda alçıpan göbekte perforeli alüminyum asma tavan kullanılmamış olup alçıpan asma tavan yapılmıştır. Genel tuvaletlerde, laboratuvar, steril alan, yoğun bakım ünitesi gibi oda tavanlarında alüminyum asma tavan kullanılması istenilmiş olup alçıpan asma tavan yapılmıştır. Ameliyathane tavanında istenilen alüminyum asma tavan yerine alçıpan asma yavan yapılmıştır.

2-Deprem izolatörlerinin bir kısmı yapılmamıştır.

3-YGAP binasında ihale eki projede kat yükseklikleri 5 metre olmasına rağmen, yerinde bodrum kat 3.90, 1 ve 2. kat 4.20 metre yapılmıştır.

4-Şartnameye göre 37 jeofizik profil serimi yapılması gerekirken, 10 tane yapılmıştır.

5-Hastane kurulu gücünün yüzde 70 enerjisini sağlayacak güçte olması gereken dizel jeneratörün, bu kapasitede olmadığı tespit edilmiştir.

6-YGAP proje kotlarının uygulama ile örtüşmediği tespit edilmiştir.”

Anka Haber Ajansı