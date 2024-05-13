Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüşmek Üzere Ankara'ya Geldi

(ANKARA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen aralık ayındaki Atina ziyaretinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Ankara'ya geldi. Miçotakis ve beraberindeki heyeti, Ankara'ya getiren uçak, saat 15.10 sularında Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Miçotakis'i, havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek, ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek ve iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Miçotakis için resmi akşam yemeği verecek.