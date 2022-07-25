Yunanistan'daki Orman Yangını, Türkiye Sınırından Görülmeye Başlandı

Yunanistan'daki Orman Yangını, Türkiye Sınırından Görülmeye Başlandı

YUNANİSTAN'ın Evros bölgesindeki Dadia Milli Parkı'nda 5 gün önce çıkan orman yangını, Edirne'nin Meriç ilçesinde de görülmeye başlandı.

Ali Can ZERAY - Uğur AKAGÜNDÜZ / MERİÇ (Edirne),(DHA)-YUNANİSTAN'ın Evros bölgesindeki Dadia Milli Parkı'nda 5 gün önce çıkan orman yangını, Edirne'nin Meriç ilçesinde de görülmeye başlandı.

Avrupa'nın en eski doğal koruma alanlarından biri olan Dadia Milli Parkı'ndaki orman, 5 gündür yanıyor. Kontrol altına alınamayan alevler, Türkiye sınırından görülmeye başlandı. Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinden görülebilen yangın ile ilgili Türk yetkililer de harekete geçti. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, bölgede inceleme yaptı.

DADİA KÖYÜ BOŞALTILDI

Bu arada yangın nedeniyle Dadia köyü de boşaltıldı. Yunanistan'ın havadan da müdahale ettiği yangın, Dadia Milli Parkı'ndaki yırtıcı kuşlar için de büyük tehlike oluşturuyor. Evros bölgesindeki park, 4 akbaba türünden 3'üne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Balkan yarımadasında tek üreyen kara akbaba türü de bu parkta bulunuyor.(DHA)

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Yunanistan'daki Orman Yangını, Türkiye Sınırından Görülmeye Başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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