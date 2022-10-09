Yunus Ekibi Minibüsle Çarpıştı: 2 Polis Yaralı

Yunus Ekibi Minibüsle Çarpıştı: 2 Polis Yaralı

DİYARBAKIR'da, Yunus ekibi, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan 2 polis memuru yaralandı.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, Yunus ekibi, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile Yunus ekibi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki polis yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan 2 polis memurundan biri ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğeri ise yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanelerde tedavisi süren polislerden birinin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Yunus Ekibi Minibüsle Çarpıştı: 2 Polis Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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