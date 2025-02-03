Yunusemre Belediye Başkanı Balaban’dan Deva Partisi’nden Chp’ye Geçen Kavaf’a: Kendisine Yakışanı Yaptı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, DEVA Partisi'nden istifa eden Selma Aliye Kavaf’ın CHP’ye geçmesine ilişkin olarak, "Uzun yıllar CHP’de il başkanlığı yapan biri olarak Sayın Bakanımızın Selma Hanım’ın partimize katılmasından çok mutlu oldum. O da yakışanı yaptı. Kendisiyle güç kazandık" dedi.

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, DEVA Partisi'nden istifa eden Selma Aliye Kavaf’ın CHP’ye geçmesine ilişkin olarak, "Uzun yıllar CHP’de il başkanlığı yapan biri olarak Sayın Bakanımızın Selma Hanım’ın partimize katılmasından çok mutlu oldum. O da yakışanı yaptı. Kendisiyle güç kazandık" dedi.

CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Selma Aliye Kavaf ve Bekir Başevirgen ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ı belediyedeki makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Başkan Balaban, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevi yürüten ve DEVA Partisi’nden istifa ederek geçtiğimiz hafta CHP rozeti takan Selma Aliye Kavaf’a ‘hoş geldin’ mesajı verdi.

Balaban: “Genel seçimlerde de Manisa’da açık ara birinci parti olacağız”

Kavaf’ın CHP’ye geçmesinin partiye güç kattığını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, şunları söyledi:

"Uzun yıllar CHP’de il başkanlığı yapan biri olarak Sayın Bakanımızın Selma Hanım’ın partimize katılmasından çok mutlu oldum. O da yakışanı yaptı. Kendisiyle güç kazandık. Hep birlikte başaracağız. Manisa CHP’de ve tam bir birlik beraberlik havası var. Bunu da genel iktidarla taçlandıracağız. Yerel seçimlerde olduğu gibi genel seçimlerde de Manisa’da açık ara birinci parti olacağız."

Özalper: "Her şey çok güzel ve çok daha güzel olacağına inancımız var"

İl Başkanı Özalper ise Balaban’ın çalışmalarıyla ilçede büyük değişimler meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’nın en büyük ve en başarılı ilçelerinden biri Yunusemre ilçesi. Her şey çok güzel ve çok daha güzel olacağına inancımız var. Daha bir yıl bile olmadan Yunusemre’nin çehresi değişti. Çok daha güzel olacak."

Anka Haber Ajansı