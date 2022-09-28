Yurtta Çıkan Yangında 11 Öğrenci Dumandan Etkilendi

Yurtta Çıkan Yangında 11 Öğrenci Dumandan Etkilendi

SİVAS'ın Zara ilçesinde, lise yurdunun kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 öğrenci tedaviye alındı.

Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Zara ilçesinde, lise yurdunun kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 öğrenci tedaviye alındı.

Yangın, sabah saatlerinde ilçede bulunan Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Yurdu'nun kazan dairesinde çıktı. Kabloların erimesi sonucu çıkan yangını fark eden yurt görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Zara Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 11 öğrenci binayı saran dumandan etkilendi. Baş ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan öğrenciler ambulansla kaldırıldıkları Zara Devlet Hastanesi ve Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Yurtta Çıkan Yangında 11 Öğrenci Dumandan Etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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