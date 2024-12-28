“Yurttaş Sesleniyor, Hakkımızı Alacağız Mitingi” Ankara’da Yapıldı... Binler, “Hükümet İstifa” Dedi

“Yurttaş Sesleniyor, Hakkımızı Alacağız'' mitingi Ankara, Tandoğan meydanında yapıldı. Vatandaşlar meydan ve ara sokakları tamamen doldurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı mitingde, Özel’in konuşması sırasında binlerce vatandaş “Hükümet istifa” sloganı attı.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA) - “Yurttaş Sesleniyor, Hakkımızı Alacağız'" mitingi Ankara, Tandoğan meydanında yapıldı. Vatandaşlar meydan ve ara sokakları tamamen doldurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı mitingde, Özel’in konuşması sırasında binlerce vatandaş “Hükümet istifa” sloganı attı.

160’dan fazla sivil toplum örgütü ve sendikadan oluşan Yurttaş Birlikteliği’nin çağrıcısı olduğu “Yurttaş Sesleniyor, Hakkımızı Alacağız'" mitingi, Tandoğan meydanında yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın salı günü akşam saatlerinde açıkladığı yüzde 30 zamlı 22 bin 104 liralık asgari ücreti protesto etmek için düzenlen miting öncesinde, yürüyüş yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi AKM) önünden şehir dışından gelen yurttaşların da katılımıyla başlayan yürüyüş, Tandoğan meydanında sona erdi.

"Zafer direnen emekçinin olacak”

Yürüyüşte, “Asgari ücretle Mehmet Şimşek geçinsin” sloganı atılırken “Yoksulluğa ve hayat pahalılığına son”, “AKP eliniz cebimizden çek”, “Zafer direnen emekçinin olacak” yazılı dövizler taşındı. Kortejde çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi partinin temsilcileri yer aldı.

Meydan ve sokaklar tamamen doldu

Saat 12.00 itibarıyla Tandoğan meydanına gelen katılımcılar, meydanı ve ara sokakları tamamen doldurdu. Mitinge sendika temsilcisi ve üyesi vatandaşların yanı sıra CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), SOL Parti ile Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (EDP) temsilcileri de katıldı.

CHP’li belediye başkanları mitinge katıldı

Asgari ücret talebini 30 bin lira olarak açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 22 bin 104 liralık yeni asgari ücret sonrasında, “Kitlesel katılım sağlayacağız” dediği mitingde, CHP’den çok sayıda katılımcı yer aldı. MYK üyeleriyle milletvekillerinin katıldığı mitingde; Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanı sıra; çok sayıda büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı da katıldı.

Eşi Nursen Yavaş ile birlikte mitinge gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra mitinge katılan bazı belediye başkanları şunlar:

''İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü.''

"Evimizi ısıtamazsak sokakları ısıtacağız”

Alanda sendikalar ve partilerin il/ilçe örgütlerinin kırlangıçları yer aldı. Vatandaşların taşıdığı dövizlerde ise “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Silkeleme sırası 86 milyonda”, “Fakirlik emeklinin kaderi olmamalı”, “Geçinemiyoruz. İnsanca yaşam hakkımı ver”, “Bu zalim yönetim halkı açlığa mahkum etti”, “Çalışan aç, saray tok”, “Evimizi ısıtamazsak sokakları ısıtacağız” ifadeleri yer aldı.

Kalabalık "'Bıçak Kemikte'" şiirini okudu

Program başlamadan önce vatandaşlar, sahneden okunan Hasan Hüseyin Korkmazgil’in "'Bıçak Kemikte'" şiirine eşlik etti. Kalabalık kıta sonlarındaki “bıçak kemikte” dizesini hep bir ağızdan haykırdı. Mitingde ilk sözü Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç aldı. Ardından Yurttaş Birliği Sözcüsü Şenal Sarıhan katılımcılara hitap etti.

"Meclis meydanlardır”

Sarıhan’ın konuşmasının ardından CHP Lideri Özel, “Geçinemiyoruz” diyen binlerce vatandaşa hitap etti. Özel, yerel seçim kampanya dönemindeki mitinglerde çalınan Zülfü Livaneli’nin “Merhaba” şarkısıyla sahneye çıktı. Özel’in konuşması sırasında, Ankara İl Başkanı Erkol ve ABB Başkanı Yavaş, sahnede Özel’e eşlik etti. Yaklaşık 40 dakika süren bir konuşma yapan Özel, konuşmasında asgari ücreti “sefalet ücreti” olarak niteleyerek “Meclis, meydanlardır” dedi.

Binler “Hükümet istifa” dedi

Özel konuşurken sık sık “Hükümet istifa” sloganları atıldı. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Bu meydanda yüz binler sana "istifa" diye sesleniyorlar. Buraya gel, hesap ver” diye seslendi. Tüm işçilere sendikalı olmaya davet eden CHP Lideri Özel, sendikalara da bir çağrı yaptı. Özel, “Sendikaları üretimden gelen güçlerini kullanmaya; bu iktidara, bu yılı dar etmeye davet ediyorum” dedi. Konuşmasında erken seçim çağrısını yineleyen Özel, “Erdoğan’a, ‘Bu sorunları çöz’ demiyorum. Ona sadece ‘Önümüzden çekil, gölge etme. Sandığa gel, bu millete hesap ver’ diyorum” ifadelerini kullandı.

"Geçim yoksa seçim var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni asgari ücreti boş tencereyle kapağını birbirine vurarak protesto eden yurttaşlar, miting boyunca, “Tayyip istifa”, “Hak, hukuk, adalet”, “İktidar” sloganları attı. Özel’in “geçim yoksa” sözleri üzerine kalabalık, “seçim var” yanıtını verdi.

Anka Haber Ajansı