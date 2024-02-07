Yürüyen Köşk Derneği Başkanı Erdoğan’dan Yılmaz Büyükerşen’e Ziyaret

Yürüyen Köşk Derneği Başkanı Metin Erdoğan, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

EBB Başkanı Büyükerşen, Yalova’daki Yürüyen Köşk’ü dünyaya tanıtmak için çalışan Yürüyen Köşk Derneği Başkanı araştırmacı-yazar Metin Erdoğan’ı makamında ağırladı.

Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Selma Güder ve beraberindeki heyet ile Büyükerşen’i ziyaret eden Erdoğan, Kent Konseyi’nin düzenlediği “Atatürk’ün Doğa Sevgisi ve Yürüyen Köşk” adlı konferansa katılmak üzere Eskişehir’e geldiğini belirterek, Büyükerşen’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Erdoğan, Büyükerşen'in Eskişehir’e büyük hizmetlerde bulunduğunu ve hayata geçirilen projelerde çevrenin korunmasının çok önemli olduğunu dile getirdi. Büyükerşen de ziyaret dolayısıyla Erdoğan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, “Zamanı Durduran Saat” adlı kitabını imzaladı.

Anka Haber Ajansı