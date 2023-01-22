Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haber! O aylıklara zam geldi

Emekli aylıklarına verilen zam oranının açıklanmasının sonucu netleşen emekli aylığı maaşlarının ardından hayatını kaybeden sigortalıların geride bıraktıkları hak sahipleri için de asgari aylıklar belli oldu.

Emeklilerin 2023 yılında alacağı zammın belli olmasının ardından, hayatını kaybedenlerin hak sahipleri için de asgari aylıklar netleşti. Buna göre; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2006 yılından önce bağlanan ölüm aylıkları ile kanunun yürürlük tarihinden önce emekli aylığı alırken hayatını kaybedenler için yakınlarının alacağı aylıklar;

Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile kanundan sonra emekli maaşı alırken ölenlerin hak sahipleri için ödenen aylıklar; yüzde 30’luk aylık oranı için en az bin 791, yüzde 45’lik aylık oranı için en az 2 bin 668, yüzde 60 aylık oranı için en az 3 bin 582, yüzde 80 aylık oranı için ise en az 4 bin 888 lira olarak belirlenecek.

Milliyet'te yer alan habere göre; Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine ödenen aylıklar ise; yüzde 30’luk aylık oranı için en az bin 366, yüzde 45’lik aylık oranı için en az 2 bin 49, yüzde 60 aylık oranı için en az 2 bin 732, yüzde 80 aylık oranı için ise en az 4 bin 553 lira olarak uygulanacak.

Ayrıca özel sektör için 1 Ocak 2023, kamu için 15 Ocak 2023 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısı, yüzde 64,27 olarak dikkate alınacak.

Cenaze Ödeneği 2 Bin 54 Lira

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı 2023 Ocak-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda, bağlanacak gelir 8 bin 506 TL’den az olmayacak.

15 Temmuz darbe girişimi kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara 2023 yılı için ödenecek bakım ücreti miktarı da 17 bin 13 TL olarak belirlendi. 2023 yılı için öngörülen cenaze ödeneği ise 2 bin 54 TL olarak tespit edildi.

Öte yandan bu yıl için büyükşehir belediye başkanlarına ödenen makam ve temsil tazminatları toplamı da 10 bin 407 lira olacak.

Kaynak: haberlisin.com