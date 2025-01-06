Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Bilge: “Abdullah Öcalan’a Ve Bütün Pkk’lılara Af Çıkarılacaktır”

Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Kemal Bilge, “Bugün AKP-MHP-Hüda PAR’dan oluşan Cumhur İttifakı, geçmişteki hatalarından ders çıkartmadığı gibi, sözcülüğünü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı yeni bir çözüm süreci dayatmaya çalışmaktadır. Bu süreçte, Abdullah Öcalan’a ve bütün PKK’lılara af çıkarılacaktır” dedi.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Zafer Partisi Bilecik İl Başkanlığı, yeni çözüm süreci temaslarını protesto etti. İl Başkanı Kemal Bilge, “Bugün AKP-MHP-Hüda PAR’dan oluşan Cumhur İttifakı, geçmişteki hatalarından ders çıkartmadığı gibi, sözcülüğünü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı yeni bir çözüm süreci dayatmaya çalışmaktadır. Bu süreçte, Abdullah Öcalan’a ve bütün PKK’lılara af çıkarılacaktır” dedi.

Bilecik'te Zafer Partisi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan çağrısı ve İmralı görüşmelerine dair basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan partililer adına açıklamayı Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Kemal Bilge yaptı.

Bilge, şunları söyledi:

“2013- 2015 yılları arasında, AKP hükümetinin, sözde çözüm süreci adı altında terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan ile yürüttüğü görüşmeler, devletimizin varlığı ve milletimizin birliği açısından telafisi güç zararlar doğurmuştur. Bu süreç, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve anayasal düzenine aykırı şekilde, terör örgütüne güç kazandırmış, milletimizin huzur ve güvenliğini tehlikeye atmıştır.

Sürecin kamuoyuna "analar ağlamasın" gibi masum bir söylemle sunulması, gerçekte PKK’nın silah bırakmadan yeniden yapılanmasına ve şehirlerde alan hâkimiyeti kurmasına neden olmuştur. Uyarılara kulak tıkanmış, itiraz edenler ise baskı altına alınmıştır. Bu dönemde üniversitelerde dahi terör örgütünün gençlik yapılanmaları varlık göstermiştir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde Hasan Şimşek ve İzmir Ege Üniversitesi’nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi gençlerimiz PKK’nın vahşi yüzüne kurban gitmiştir. Sürecin en acı verici sonuçlarından biri, PKK’nın Güneydoğu Anadolu bölgemizde birçok il ve ilçeyi cephaneliğe çevirmesi, şehirlerde sözde mahkemeler kurarak vatandaşlarımızdan vergi toplaması ve devletin egemenlik haklarını gasp etmesidir. Bu bölgelerde devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi, 793 kahraman askerimizin şehadetine mal olmuştur. Aynı dönemde, müdahale edilmeyen PKK, Suriye’nin kuzeyinde PYD adıyla örgütlenerek alan hâkimiyeti sağlamış ve bölgesel bir tehdit hâline gelmiştir. Bu gelişmeler, AKP hükümetinin siyasi hatalarının ülkemize ödettiği ağır bedelin bir göstergesidir.

"Milletimizin birliğine yönelik bu tür girişimlerin karşısında durmaya devam edeceğiz"

Milletimizin bilgisine sunmak isteriz ki; bugün AKP-MHP-Hüda PAR’dan oluşan Cumhur İttifakı, geçmişteki hatalarından ders çıkartmadığı gibi, sözcülüğünü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı yeni bir çözüm süreci dayatmaya çalışmaktadır. Bu süreçte, Abdullah Öcalan’a ve bütün PKK’lılara af çıkarılacaktır. Tek başına PKK için af çıkarmak mümkün olmadığı için FETÖ ve IŞİD gibi terör örgütlerinin mensupları da serbest kalacaklardır. PKK ile anayasa değişikliği yapılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısının ve anayasanın ilk dört maddesinin hedef alındığı açıktır. Bu durum, milletimizin huzur ve güvenliği kadar devletimizin bekası için de büyük bir tehdittir.

Bizler, devletimizin temel niteliklerine, anayasal düzenimize ve milletimizin birliğine yönelik bu tür girişimlerin karşısında durmaya devam edeceğiz. Zafer Partisi olarak, milletimizden aldığımız güç ve kararlılıkla, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkacağımızı ilan ediyoruz. Bu vesileyle, geçmişte teröre karşı canları pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Milletimizin huzur, güvenlik ve birliği için kararlı mücadelemiz devam edecektir.”

Anka Haber Ajansı