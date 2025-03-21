Zafer Partisi, Chp'nin Saraçhane'deki Eylemlerine Katılmayacak

Zafer Partisi, DEM Parti'nin destek vermesi nedeniyle CHP'nin Saraçhane'deki eylemlerine katılmayacaklarını bildirdi. Partinin açıklamasında, "Bunun dışında, ortaya çıkan hukuksuzluklarla ilgili olarak CHP ile yan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz" denildi.

(ANKARA) - Zafer Partisi, DEM Parti'nin destek vermesi nedeniyle CHP'nin Saraçhane'deki eylemlerine katılmayacaklarını bildirdi. Partinin açıklamasında, "Bunun dışında, ortaya çıkan hukuksuzluklarla ilgili olarak CHP ile yan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz" denildi.

Partiden yapılan açıklamada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltı ve tutukluluk sürecinde desteğini esirgemeyen CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, tüm CHP camiasına tekrar teşekkürün borç bilindiği belirtildi.

"Bu arada, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde Genel Başkanımızla defalarca görüşme isteğinde bulunması ve Genel Başkanımızın evine Ankara Büyükşehir Belediye Genel Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile yaptığı ziyaretin de gönül borcunu kalbimizde hissediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zafer Partisi olarak, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin oluşturduğu, Cumhuriyet ideallerini ve hukukun üstünlüğü ilkesini kabul etmiş, Anayasa ve kanunlarımıza bağlılığı içselleştirmiş bir partiyiz. Bu hükümetin yarattığı hukuksuzluk ortamında, Atatürk ve 1924 Anayasası esaslarında buluşabileceğimizi düşündüğümüz CHP’yi de yaşadıkları bu süreçte Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ gönderdiği mesajlarla, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız ve teşkilatlarımızla da bizzat İstanbul ve çeşitli illerde destekledik. Ancak bugün itibarıyla ortaya çıkan tabloda, DEM Parti’nin Saraçhane önünde oluşan eylemlere katılım kararı aldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Partimizin yönetici ve üyelerinin, DEM Parti’nin katıldığı, provokasyonlara açık bir ortamda bulunması mümkün olamayacağından, teşkilatlarımızın CHP’nin bu tip toplantılarına katılamayacağını üzülerek kamuoyuyla paylaşmak zorundayız.

Bunun dışında, ortaya çıkan hukuksuzluklarla ilgili olarak CHP ile yan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi; ülkemizin yeniden güçler ayrılığı olan bir demokratik hukuk devletine dönmesi ve bu iktidardan kurtulması konusunda kararlı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Anka Haber Ajansı