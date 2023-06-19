Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Chp Lideri Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından; “Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı kabul etti. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti.

CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özdağ, “Sayın Genel Başkan seçim sürecinde Zafer Partisi’ni iki kez ziyaret etmişti. Önemli görüşmeler yapmıştık. Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkânımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim. Hem bu değerlendirmeyi yapmak hem de iade-i ziyarette bulunmak istedim. Güzel bir ziyaret oldu. Teşekkür ederim, nazik daveti için. İçeri girerken, Sayın CHP Sözcüsü, ‘aman dikkat edin’ dedi’, yerler kaygan burada’; Biz gülümsedik, sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık” dedi.

Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkan ile güzel bir görüşmemiz oldu. İki siyasetçi yan yana gelirse ne konuşur. Doğal olarak Türkiye’nin sorunlarını, Ortadoğu’yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik.”

Anka Haber Ajansı