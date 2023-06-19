Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Chp Lideri Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Chp Lideri Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından; “Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından; “Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı kabul etti. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti.

CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özdağ, “Sayın Genel Başkan seçim sürecinde Zafer Partisi’ni iki kez ziyaret etmişti. Önemli görüşmeler yapmıştık. Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkânımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim. Hem bu değerlendirmeyi yapmak hem de iade-i ziyarette bulunmak istedim. Güzel bir ziyaret oldu. Teşekkür ederim, nazik daveti için. İçeri girerken, Sayın CHP Sözcüsü, ‘aman dikkat edin’ dedi’, yerler kaygan burada’; Biz gülümsedik, sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık” dedi.

Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkan ile güzel bir görüşmemiz oldu. İki siyasetçi yan yana gelirse ne konuşur. Doğal olarak Türkiye’nin sorunlarını, Ortadoğu’yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut Yaşamını Yitirdi
Chp Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut Yaşamını Yitirdi
Tahsin Tarhan: "Chp Kurultayda Özeleştiri Vererek Genlerini Yenilemeli"
Tahsin Tarhan: "Chp Kurultayda Özeleştiri Vererek Genlerini Yenilemeli"
Burhanettin Bulut: “Dolara Yatırım Yapanlar Değil, Erdoğan’ı Dinleyenler Yaya Kaldı”
Burhanettin Bulut: “Dolara Yatırım Yapanlar Değil, Erdoğan’ı Dinleyenler Yaya Kaldı”
Kılıçdaroğlu’ndan Saldırıya Uğrayan Gazeteci Sinan Aygül’e Geçmiş Olsun Telefonu
Kılıçdaroğlu’ndan Saldırıya Uğrayan Gazeteci Sinan Aygül’e Geçmiş Olsun Telefonu
Gülcan Kış: “Ankara’ya Gidip Orada Kalan Vekil Olmayacağım”
Gülcan Kış: “Ankara’ya Gidip Orada Kalan Vekil Olmayacağım”
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Babalar Günü’nde Depremzede Ailelere Ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Babalar Günü’nde Depremzede Ailelere Ziyaret
Kılıçdaroğlu: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Olan Anadolu Efes Camiasını Yürekten Kutluyorum
Kılıçdaroğlu: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Olan Anadolu Efes Camiasını Yürekten Kutluyorum