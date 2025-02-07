Zeliha Aksaz Şahbaz: Alkole Ulaşamayan Vatandaşlarımız Kaçak İçkiye Yöneliyor

Zeliha Aksaz Şahbaz: Alkole Ulaşamayan Vatandaşlarımız Kaçak İçkiye Yöneliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Ankara’da sahte alkollü içki nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin, “Yüzde 45’lik bir alkolün vergilendirmesi neredeyse yüzde 70’e varan oranlardadır. Bu vergilendirmeden dolayı alkole ulaşamayan vatandaşlarımız kaçak içkiye yönelmektedir. Yaşanan bu katliamın, bu can kayıplarının nedeni de budur” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Ankara’da sahte alkollü içki nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin, “Yüzde 45’lik bir alkolün vergilendirmesi neredeyse yüzde 70’e varan oranlardadır. Bu vergilendirmeden dolayı alkole ulaşamayan vatandaşlarımız kaçak içkiye yönelmektedir. Yaşanan bu katliamın, bu can kayıplarının nedeni de budur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksaz Şahbaz, Ankara’da sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybetmesi ve 20 kişinin hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olmasına ilişkin açıklama yaptı. Aksaz Şahbaz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ocak ayı başlarında İstanbul’da hastaneye başvuran 92 vatandaşımızdan 38’i hayatını kaybetmiş, 26’sı da entübe vaziyette tedavi altındaydı. Kaçak alkol nedeniyle ifade edilen bu rakamlar bir katliam boyutundadır. Bu rakamların yanı sıra zaman içinde süregelen kayıplar, Anadolu’nun kentlerinde, kasabalarında meydana gelen can kayıpları ve sakatlanmaların ne olduğu konusunda herhangi bir veriye sahip değiliz. Kaçak alkollü içki sorunu ülkemizde yoksulluk ve ekonomik kriz ortamında halkımızın yasal olarak satılan alkole yüksek vergilendirme nedeniyle ulaşamamasının sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bildiğiniz gibi yüzde 45’lik bir alkolün vergilendirmesi neredeyse yüzde 70’e varan oranlardadır. Bu vergilendirmeden dolayı alkole ulaşamayan vatandaşlarımız kaçak içkiye yönelmektedir. Yaşanan bu katliamın, bu can kayıplarının nedeni de budur. Sadece kolluk kuvvetlerinin çalışmaları ve adli süreçlerle bu katliamların önüne geçilemeyeceği de ortadadır.”

Anka Haber Ajansı

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