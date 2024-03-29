Zeydan Karalar, Adanalılarla Buluşmaya Devam Ediyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım sürerken, Adanalılarla buluşmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde ve katıldığı etkinliklerde coşkuyla karşılanan Karalar, yeni dönemde çok daha büyük hizmetleri halkla buluşturmaya hazırlandıklarını belirterek, hayata geçirecekleri çalışmaları anlatıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım sürerken, Adanalılarla buluşmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde ve katıldığı etkinliklerde coşkuyla karşılanan Karalar, yeni dönemde çok daha büyük hizmetleri halkla buluşturmaya hazırlandıklarını belirterek, hayata geçirecekleri çalışmaları anlatıyor.

Auto Center’da faaliyet gösteren 2. el otomotiv satıcılarıyla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Adana Şubesi’ni ziyaret ederek Kadirlililerle buluştu. Şehitler Bulvarı’nda ve Sanayi Sitesi’nde esnafla ve hemşehrileriyle buluşan Başkan Zeydan Karalar, Çukurova Oğuz Boyları Derneği’nde de dernek yöneticileri ve üyelerinin konuğu oldu.

Yüreğir ilçesindeki Kozan Yolu esnafını ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Mıdık, Hadırlı ve Bey Mahallesi sakinleriyle de buluşan Başkan Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkan adayı Ali Demirçalı, Çukurova Belediye Başkan adayı Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, siyasiler ve milletvekilleriyle gerçekleştirdiği programlarda Adanalılara seslendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce Adana Demirspor’un taraftar grubu Şimşekler’e verilen iftar yemeğine ve yine Büyükşehir’in düzenlediği Barbaros ve Küçükdikili mahallelerindeki iftar programlarına katılan Başkan Zeydan Karalar, Adanalıların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

Ceyhan’da Kadir Aydar’ın düzenlediği Aleyna Tilki konserine katılan Başkan Zeydan Karalar, 31 Mart günü Adana’nın merkez ve diğer ilçelerinde büyük seçim başarısı elde edileceğini söyledi.

Seyhan Emek ve Yüreğir Akarcalı mahallelerinde de hemşehrileriyle buluşan Başkan Zeydan Karalar, yoğun programını sahur ziyaretleriyle sürdürdü.

Başkan Zeydan Karalar, gün boyu yaptığı konuşmalarda geride kalan dönemde yapılan ve gelecek dönemde yapılacak hizmetleri anlattı.

"MALİ MUCİZEYLE İNANILMAZ İŞLER YAPILDI"

Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“3 yeni altgeçidi, 5 yeni bulvarı, 221 cadde ve bulvar yenilemeyi, 111 yeni otobüs ve 321 iş makinesi alımını, 3 milyon ton asfalt dökümünü (önceki dönemin 3 katı), alt ve üstyapı yenilemeyi, güneş enerjisi yatırımlarını, SCADA Kontrol Merkezi, bisiklet yolları, 25 yeni park, öğrenci yurtları, ücretsiz kurs merkezleri, gündüz bakımevleri, kadın akademisi, nitelikli iş gücü yetiştirme akademileri, Payhane, halk kütüphaneleri, üreticiye yem-tohum-fidan-güneş paneli destekleri, aşevi, halk kart gibi çok sayıda hizmeti Adanalıyla buluşturduk.

"DEV PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK"

Önümüzdeki dönemde yeni nesil otogar, 8 yeni alt geçit yeni tramvay hattı ve nostaljik tramvay, 2. etap Metro hattı, yeni bulvarlar, yeni köprüler, yeni etap bisiklet yolları, Deprem Eylem Planı, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi), sosyal konutlar, Ziyapaşa Kentsel Dönüşüm Projesi, 2000 Evler Kentsel Dönüşüm Projesi, Yedi Göze İçme Suyu, 6 yeni atık su arıtma tesisi, spor kampüsü, olimpik yüzme havuzu, yaşlı yaşam ve bakım merkezi, dünya çapında 2 yeni halk kütüphanesi, yeni kreşler, kültür sanat merkezi, bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon merkezi, yeni öğrenci yurtları, yeni kurs merkezleri, sivil toplum yerleşkesi, ekolojik kent parkı, engelsiz vadi rekreasyon alanı, Orhan Kemal Müzesi, Kurtkulağı Pamuk Müzesi, Çocuk Arkeoloji Müzesi ve Atölyesi, Karataş ve Yumurtalık sahil projeleri, mezbaha kompleksi, canlı hayvan satış merkezi, tarım enstitüsü, geri dönüşümcüler ve nakliyatçılar sitesi gibi büyük projelere imza atacağız.”

Anka Haber Ajansı