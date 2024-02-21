Zeydan Karalar, Sarıçam'da Halkla Buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen ve siyasilerle birlikte Sarıçam ilçesinde halkla buluştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen ve siyasilerle birlikte Sarıçam ilçesinde halkla buluştu.

Sarıçam Orhangazi Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

“Güzel ilçemiz Sarıçam’ı seviyor, Sarıçam’a hizmet etmek için omuz omuza çalışıyoruz” diyen Başkan Zeydan Karalar, gücünü, enerjisini ve hizmet etme isteğini hemşehrilerinin sevgisinden, ilgisinden aldığını söyledi.

Anka Haber Ajansı