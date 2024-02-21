Zeydan Karalar, Sarıçam'da Halkla Buluştu

Zeydan Karalar, Sarıçam'da Halkla Buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen ve siyasilerle birlikte Sarıçam ilçesinde halkla buluştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen ve siyasilerle birlikte Sarıçam ilçesinde halkla buluştu.

Sarıçam Orhangazi Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

“Güzel ilçemiz Sarıçam’ı seviyor, Sarıçam’a hizmet etmek için omuz omuza çalışıyoruz” diyen Başkan Zeydan Karalar, gücünü, enerjisini ve hizmet etme isteğini hemşehrilerinin sevgisinden, ilgisinden aldığını söyledi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
(1) İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a Teşekkür!
(1) İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a Teşekkür!
Akşener: Emeklinin Bayram İkramiyesi Artmamış Tam Tersi Azalmış Kuşa Dönmüş (1)
Akşener: Emeklinin Bayram İkramiyesi Artmamış Tam Tersi Azalmış Kuşa Dönmüş (1)
Burhanettin Bulut: "Devlette Liyakat, Diploma Değil Parti Üye Formu Geçer Akçe Oldu"
Burhanettin Bulut: "Devlette Liyakat, Diploma Değil Parti Üye Formu Geçer Akçe Oldu"
Erhan Adem: “Zam Yağmuru Sürüyor. Ramazan Ayında Yine Vatandaşın Tenceresinde Et Kaynamayacak"
Erhan Adem: “Zam Yağmuru Sürüyor. Ramazan Ayında Yine Vatandaşın Tenceresinde Et Kaynamayacak"
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Turizm Bize Yakışır"
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Turizm Bize Yakışır"
Özgür Özel: "1 Nisan Günü Hatay’ı Ak Parti'ye Emanet Edeceğime Lütfü Bey'e Emanet Etmeyi Tercih Ederim"
Özgür Özel: "1 Nisan Günü Hatay’ı Ak Parti'ye Emanet Edeceğime Lütfü Bey'e Emanet Etmeyi Tercih Ederim"
Başkan Tugay: “Bundan Sonraki Türküleriniz İnşallah Dertli Değil Hep Neşeli Olsun”
Başkan Tugay: “Bundan Sonraki Türküleriniz İnşallah Dertli Değil Hep Neşeli Olsun”