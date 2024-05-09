Zeynel Emre, Bakan Kacır'a Yabancılara Gayrimenkul Satışı Yapan Firmalara Neden Teşvik Verildiğini Sordu

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yabancılara gayrimenkul satışı yapan firmalara verilen devlet desteğini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Emre, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a "Emlakçı açmak için yoğun bir uzmanlık, sermaye yapısı veya ihracat bilgisi olması gerekmediği için girilmesi bu kadar kolay olan bir sektöre niçin teşvik verilmiştir ve uygulamayla öngörülen hedeflere ulaşılmış mıdır? Destek uygulamasına devam edilecek midir" diye sordu.

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yabancılara gayrimenkul satışı yapan firmalara verilen devlet desteğini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Emre, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a "Emlakçı açmak için yoğun bir uzmanlık, sermaye yapısı veya ihracat bilgisi olması gerekmediği için girilmesi bu kadar kolay olan bir sektöre niçin teşvik verilmiştir ve uygulamayla öngörülen hedeflere ulaşılmış mıdır? Destek uygulamasına devam edilecek midir" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Zeynel Emre, bir nevi komisyonculuk niteliği taşıyan yabancılara gayrimenkul satışı yapan firmalara verilen devlet desteğini Meclis gündemine taşıdı. Emre, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, yaşanan ekonomik krizin nedeninin AKP iktidarının yanlış politikaları olduğuna dikkat çekti. Emre, şunları kaydetti:

“Başta devlet kaynakları olmak üzere milli serveti, katma değer getirici orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanların aksine inşaat ve hizmet sektörüne yönlendiren AKP iktidarı, geldiğimiz aşamada Türkiye halkını yüksek enflasyon, yüksek kur, yüksek işsizlik ve alım gücünde ciddi gerilemeyle tarihinin en sarsıcı ve derin kriziyle karşı karşıya bırakmıştır.

Bu noktaya gelinmesinde etken nedenlerden biri de yabancı sermayeye yönelik yaklaşımdır. Üretim alanlarındansa hisse senedi ve gayrimenkul alımına dayalı ‘sıcak para’ anlayışlı yabancı yatırım çekmeyi tercih eden iktidar, bu amaç doğrultusunda yabancı sermaye getirme vaadinde bulunanlara da çeşitli teşvikler sağladı. Resmi Gazete’de 2022 yılının Nisan ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; Türkiye’deki gayrimenkulleri, yurtdışındaki yabancılara satan kurum ve kuruluşlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1.8 milyon liraya kadar reklam desteği verilmesi, fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin TL’ye kadar destek sağlanması yoluna gidildi. Bu markaların yurtdışında tescili ve korunması için giderlerinin yüzde 50’si oranında da yıllık 600 bin TL tutarına kadar destek verilmesi kararlaştırıldı."

"KAÇ FİRMAYA DESTEK VERİLDİ, DESTEK İLE BİRLİKTE KAÇ FİRMA YURT DIŞINA AÇILDI?"

Emre, Bakan Kacır’a şu soruları yöneltti:

"Uygulamanın başladığı tarihten 8 Mayıs 2024 tarihine kadar kaç firmaya destek verildi, destek ile birlikte kaç firma yurt dışına açıldı?

Uygulamanın başladığı tarihten 8 Mayıs 2024 tarihine kadar hangi firmalar Türkiye'de kaç konut sattı; kaç kişi konut alarak vatandaş oldu?

Destek uygulaması devam ekmekte midir ve 8 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kaç lira destek verilmiştir?

Emlakçı açmak için yoğun bir uzmanlık, sermaye yapısı veya ihracat bilgisi olması gerekmediği için girilmesi bu kadar kolay olan bir sektöre niçin teşvik verilmiştir ve uygulamayla öngörülen hedeflere ulaşılmış mıdır? Destek uygulamasına devam edilecek midir?"

edilecek midir?"

Anka Haber Ajansı