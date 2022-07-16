Zeynep, Salıncakta Sallanırken Magandanın Tüfeğinden Çıkan Saçmalarla Yaralandı

Zeynep, Salıncakta Sallanırken Magandanın Tüfeğinden Çıkan Saçmalarla Yaralandı

KARAMAN'da evlerinin bahçesindeki kameriyeye kurulan salıncakta sallanan Zeynep Gül (4), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla başından ve bacağından yaralandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da evlerinin bahçesindeki kameriyeye kurulan salıncakta sallanan Zeynep Gül (4), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla başından ve bacağından yaralandı.

Olay, saat 16.00 Nefise Sultan Mahallesi 265 Sokak'ta bir binanın bahçesinde meydana geldi. Annesi Merve ve babası Selman Gül, kameriyede yemek yerken Zeynep Gül de kurulan salıncakta sallanmaya başladı. Bir süre sonra duyulan silah sesiyle birlikte küçük Zeynep yere yığıldı. Kızlarının yanına koşan Gül çifti, nereden ateş açıldığı belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmaların Zeynep Gül'ün başına ve bacağına isabet ettiğini tespit etti. Zeynep Gül, çağırılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin bahçesinde inceleme yapan polis, ateş açılan yeri tespit edip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Zeynep, Salıncakta Sallanırken Magandanın Tüfeğinden Çıkan Saçmalarla Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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