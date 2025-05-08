Zeytinburnu Belediyesi, 480 Milyon Liralık Sgk Borcunu, Arazi Devrederek Kapatmaya Hazırlanıyor

SGK borçları nedeniyle CHP’li belediyelere yaptırım uygulanırken AK Partili Zeytinburnu Belediyesi’nin 480 milyon TL'lik SGK borcunu "Belediye Hizmet alanı" olarak ayrılan bir araziyi SGK'ya devrederek kapatmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) - SGK borçları nedeniyle CHP’li belediyelere yaptırım uygulanırken AK Partili Zeytinburnu Belediyesi’nin 480 milyon TL'lik SGK borcunu "Belediye Hizmet alanı" olarak ayrılan bir araziyi SGK'ya devrederek kapatmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Zeytinburnu Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında, Belediyenin iki şirketinin SGK’ya olan 480 milyon TL borcunu, arsa devretme yöntemiyle kapatmasına ilişkin teklifi görüşüldü. SGK’ya teklif edilen arazinin, bir zamanlar üzerinde Bayer İlaç Fabrikası’nın bir bölümünün bulunduğu 2918 ada 17 parsel üzerinde bulunan 4 bin 172 metrekare olduğu belirtildi. Belediye kendisine devredildikten sonra “Belediye Hizmet Alanı” olarak ayırdığı bu araziye ilişkin teklifinde şunlar kaydedildi:

“Taşınmazımızın 480 milyon TL bedel üzerinden Zeytinburnu Belediye Başkanlığının, Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş.’nin ve Zeytinburnu Güven Personel Ltd. Şti.’nin sosyal güvenlik pirim borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına devri komisyonlarımızca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.”

“CHP “Bize doğru bilgi verilmedi”

Teklifle ilgili söz alan, CHP'li Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi Düzgün Kaya, önceki aylarda Belediye’nin SGK ve vergi borcu olup olmadığını sorduklarını ancak belediyenin borcu olmadığının söylendiğini belirtti. Kaya daha sonra özetle şunları söyledi:

“480 milyon değerindeki arsayı Belediyemizin borçlarına karşılık vereceğiz. Borç var mıymış yok muymuş? O gün buradaki arkadaşlara, borç yok dendi. Ben şimdi soruyorum yalancı çoban kim? Belediyenin borcu var. Belediye şirketlerinin borçlarına karşılık Zeytinburnu’ndaki arsasını satıp ödemek istiyor. Bize doğru bilgi verilmediğinden, bize borç yoktur dendiği için bu maddeye ret oyu veriyoruz.”

AKP'li Kaynar: “Bu bir mahsuplaşma işidir”

Zeytinburnu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Kaynar ise, CHP’nin eleştirileri üzerine “Ben kesin hesaba baktım borç yok. Kesin hesapta belediyenin ne kadar borcunun olduğu görülür. Siz var deyince var olmuyor. Yok deyince yok olmuyor. Sosyal Güvenlik Kurumlarına idarelerin borçları olabiliyor. Prim borçlarıdır. Personel şirketi. İşçilerin primleriyle ilgili borç. Bu bir mahsuplaşma işlemidir. SGK bir taşınmazı alıyor, bunun karşılığında prim borçlarını siliyor. Doğrudan arsayı vererek, şirketin belediyede çalıştırdığı işçilere ait prim borçlarıyla ilgili bir mahsuplaşma işlemidir" ifadesini kullandı.

CHP’nin ret oyu verdiği teklif, AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Anka Haber Ajansı