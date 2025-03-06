Zeytinburnu Belediyesi Tarihi Kentler Birliği'nden Ayrıldı

(İSTANBUL) - AK Partili Zeytinburnu Belediyesi, üye olduktan 15 yıl sonra, “bir fayda sağlamayacağı” gerekçesiyle “Tarihi Kentler Birliği” üyeliğinden ayrılma kararı aldı. Türkiye’deki 468 belediyenin üye olduğu ve 20 yıldır AK Partili belediye başkanlarının yönettiği birliğin başkanlığına 2024 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçilmişti.

Zeytinburnu Belediye Meclisi mart ayı toplantısında, Belediye yönetiminin, “Tarihi Kentler Birliği üyeliğinden ayrılma kararı alınması” teklifini görüştü. Zeytinburnu Belediyesi 10 Aralık 2010 tarihinde “Tarihi Kentler Birliğine üye olunması” kararı almıştı.

“CHP Birlik üyeliğinden ayrılmaya karşı çıktı”

Söz konusu teklifle ilgili söz alan CHP’li Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi Düzgün Kaya, ayrılma kararına tepki gösterdi. Kaya özetle şunları söyledi:

“Birliğin başkanlığını 20 yıldır AKP’li üyeler yapıyordu. 2024’te birliğin başkanlığını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş yapmaya başladı. Soruyorum, biz bu birlikten neden çıkıyoruz? Mansur Yavaş Başkan olduğu için mi çıkmak istiyoruz? Konu ekonomik mi? Üye belediyeler nüfuslarına göre, nüfus başına 2 TL yıllık üyelik ödüyor. Eğer konu ekonomik değilse Mansur Yavaş’ın başkanlığından mı rahatsızlık duyuluyor? Merdiven altı bir dükkandan 70 bin TL kira alıyorsunuz. Bir parktan aldığımız kira 150 bin TL. Ekonomik gerekçeler de aklımıza mantığımıza sığmıyor. Birlikten çıkmayı uygun görmüyoruz.”

AKP: “Fayda sağlamayacağı kanaati hasıl oldu”

CHP’nin eleştirileri üzerine söz alan Zeytinburnu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Kaynar, hiç kimsenin bir dernek veya kuruluşa üye olmaya zorlanamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Belediye yönetimimiz şu anda bu birlikte kalmanın bir fayda sağlamayacağı kanaatine ulaşmış ve Meclise bu teklifi sunmuştur. Anayasa’da açık bir hüküm var, kimse bir derneğe bir kuruluşa üye olmaya da üye kalmaya zorlanamaz. O gün üye olunması kanaati hasıl olmuş ve üye olunmuş, bugün de üye kalınmaması gerektiği kanaati hasıl olmuş ve bu teklif sunulmuş, tabi ki takdir meclisimizindir. Bunun CHP, AK Parti veya başkanına göre alınmış bir tavır olarak değerlendirilmesi yanlış. CHP’li Belediyeler de vardır ki üyelik şartını taşımasına rağmen bu birliğe üye olmamıştır. Burada aidat konusu da var elbette. Aidatın astronomik olarak artışı da dikkate değer bir konu ama asıl konu Birliğin Zeytinburnu’na bir fayda sağlamayacağı kanaati hasıl olunması."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada teklif, CHP grubunun muhalefetine rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

Anka Haber Ajansı