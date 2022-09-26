Zeytinburnu'nda Ağaca Çarptıktan Sonra Refüje Çıkan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Zeytinburnu'nda Ağaca Çarptıktan Sonra Refüje Çıkan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

ZEYTİNBURNU'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki ağaca çarptı, daha sonra da savrularak refüje çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki ağaca çarptı, daha sonra da savrularak refüje çıktı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Merkezefendi Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 J 7543 plakalı otomobili kullanan Ahmet S., 10. Yıl Caddesi'nden Topkapı istikametine doğru giderken Kozlu Mezarlığı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine otomobil önce yol kenarındaki ağaca çarptı, daha sonra da savrularak refüje çıktı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ahmet S. yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, yangın çıkma ihtimaline karşı da yangın tüpüyle otomobile müdahale etti. Sağlık ekipleri ise yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Zeytinburnu'nda Ağaca Çarptıktan Sonra Refüje Çıkan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bağcılar'da Annesini Öldüren Şüpheliden Dikkat Çeken Paylaşım
Bağcılar'da Annesini Öldüren Şüpheliden Dikkat Çeken Paylaşım
Olaylı Maçta Kazanan Çıkmadı
Olaylı Maçta Kazanan Çıkmadı
Bağcılar'da Vahşi Cinayet, Uyuşturucu Bağımlısı, Annesini Öldürdü
Bağcılar'da Vahşi Cinayet, Uyuşturucu Bağımlısı, Annesini Öldürdü
Beyoğlu'nda Boya İmalathanesinde Yangın
Beyoğlu'nda Boya İmalathanesinde Yangın
Adana'da 2 İlçede Orman Yangını (1)
Adana'da 2 İlçede Orman Yangını (1)
Bahçelievler'de Hafif Ticari Araç Otomobile Çarpıp Yan Yattı: 3 Yaralı
Bahçelievler'de Hafif Ticari Araç Otomobile Çarpıp Yan Yattı: 3 Yaralı