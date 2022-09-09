Zeytinburnu'nda Sokak Kedisini Öldüren Pitbullun Sahibine 14 Bin 982 Lira Ceza Verildi

Zeytinburnu'nda Sokak Kedisini Öldüren Pitbullun Sahibine 14 Bin 982 Lira Ceza Verildi

ZEYTİNBURNU'nda sokak kedisini öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi M.D., gözaltına alındı.

Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU'nda sokak kedisini öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi M.D., gözaltına alındı. Köpeğine ağızlık takmadığı için 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde 3 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde, pitbull cinsi köpek, ağaç altında uyuyan bir sokak kedisine saldırdı. Sahibi ve çevredekilerin müdahalesine rağmen köpek durdurulamadı. Kedinin ölümüne neden olan pitbull saldırısı güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Ölen sokak kedisini besleyen Saliha Biber, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpeği ağızlıksız gezdiren sahibi M.D. hakkında adli işlem başlattı. Gözaltına alınan M.D.'ye 14 bin 982 TL para cezası uygulandı.

Zeytinburnu'nda Sokak Kedisini Öldüren Pitbullun Sahibine 14 Bin 982 Lira Ceza Verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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