Zeytinburnu'nda Yanan Hastaneden Bazı Hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne Getirildi

Zeytinburnu'nda Yanan Hastaneden Bazı Hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne Getirildi

ZEYTİNBURNU Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde saat 12.30 sıralarında çıkan yangın sonrasında tahliye edilen bazı hastalar ambulanslarla Yeşilköy'de bulunan Prof.

Nedim BAYHAN-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL(DHA)- ZEYTİNBURNU Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde saat 12.30 sıralarında çıkan yangın sonrasında tahliye edilen bazı hastalar ambulanslarla Yeşilköy'de bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne getirildi.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde çıkan yangın sonrası yaşlı ve hastalar, tekerlekli sandalye ve sedyelerle dışarı çıkarıldı. Bazı hastalar ambulanslarla Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi. Kontrolleri yapılan hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Zeytinburnu'nda Yanan Hastaneden Bazı Hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne Getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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