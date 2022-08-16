Zeytinburnu'nda Yol Tartışması: Şoför Kaza Yaptı, Camları Yumrukladı

Zeytinburnu'nda Yol Tartışması: Şoför Kaza Yaptı, Camları Yumrukladı

ZEYTİNBURNU'nda hafif ticari araç sürücü trafikte tartıştığı kamyonet şoförünün saldırısına uğradı.

Vedat BAYRAKTAR - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU'nda hafif ticari araç sürücü trafikte tartıştığı kamyonet şoförünün saldırısına uğradı. Şoförün tartıştığı sürücünün önüne kamyoneti kırarak kaza yaptığı ve kapısına dayanıp, küfürler ederek camı yumrukladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Eski Ambarlar mevkiinde sabah 08.45 sıralarında iddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken kendisini hızla geçen ve trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförünü uyardı. Bunun üzerine kamyonet şoförü ve araç sürücüsü arasında tartışma başladı. Yolda başlayan tartışmanın büyümesiyle kamyonet şoförü, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etti. Uzun süre devam eden kovalamacada kamyonet şoförü hafif ticari aracın önüne kırdı. Ancak durmakta zorlanan şoför, kamyonetiyle bariyerlere çarptı. Daha sonra kamyonetten inen şoför hafif ticari aracın yanına gelerek küfürler savurdu, camları yumrukladı. Yaşananları ise hafif ticari araçtakiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Zeytinburnu'nda Yol Tartışması: Şoför Kaza Yaptı, Camları Yumrukladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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