Zincirleme Kazada Yaralanan Motosiklet Sürücüsü Kurtarılamadı

Zincirleme Kazada Yaralanan Motosiklet Sürücüsü Kurtarılamadı

ADANA'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fehmi Akalan (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fehmi Akalan (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Kazım E.'nin kullandığı 34 ZR 7053 plakalı otomobil, 01 EVY 23 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet de önündeki Çağlar I. yönetimindeki 01 AKT 551 plakalı otomobile çarptı. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil de kazaya karıştı. Kazada, ehliyetsiz olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Akalan, yaralandı. Fehmi Akalan, çağırılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akalan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Fehmi Akalan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan Kazım E.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Zincirleme Kazada Yaralanan Motosiklet Sürücüsü Kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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