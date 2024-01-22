Ziver Holding Başkanı, Akp Aday Adayı Demirci, Botaş’tan 3 Milyarlık İhale Aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gibi AKP’nin önemli isimleriyle poz veren, 2015’te Elazığ AKP milletvekili aday adayı olan Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.’nin 3 milyar TL tutarındaki ihalesini aldı. Ziver Holding, ihaleyi Makro Tel İletişim Ortaklığı Ltd. Şti. ortaklığı ile birlikte kazandı.

EVREN DEMİRDAŞ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gibi AKP’nin önemli isimleriyle poz veren, 2015’te Elazığ AKP milletvekili aday adayı olan Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.’nin 3 milyar TL tutarındaki ihalesini aldı. Ziver Holding, ihaleyi Makro Tel İletişim Ortaklığı Ltd. Şti. ortaklığı ile birlikte kazandı.

Geçmişte AKP'den Elazığ milletvekili olmak iki kez adaylık başvurusu yapan kamudan ihale almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda AKP'li müteahhit Veysel Demirci’nin şirketi, Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait altyapı ihalesini 113 milyon 270 bin TL’ye aldı.

PAZARLIK USULÜYLE MİLYARLIK İHALE

Toplamda 6.5 milyar liranın üzerinde ihale aldığı öne sürülen Demirci, son olarak ise BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı tarafından “pazarlık usulüyle” yapılan ve yaklaşık değeri 2 milyar 519 milyon 722 bin lira olan Manavgat - Alanya - Gazipaşa - Anamur - İlçeleri Faz-2 Dgbh Yapım işini aldı. İhaleye üç firma davet edildi. 3 milyar TL teklifle Ziver İnşaat- Makro Tel iletişim ortaklığı ihaleyi aldı.

MİLYARLIK İHALELER

Ziver Holding'in kamudan aldığı diğer bazı ihaleler şöyle:

“DSİ'nin 135 milyonluk Çorum-Ortaköy Aşdağul Göleti. AKP’li Elazığ Belediyesi’nin 320 milyonluk içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 1. bölge yapım işi. 2 milyar liralık Bingöl maden rezervlerinin işletilmesi ihalesi. Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ihalesi. Bingöl-Elazığ Ayrımı Karayolu. Konya Karaman Ayrımı Karayolu. Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi.”

AKP’Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFLARI VAR

AKP iktidarı dönemde ticari faaliyetlerinin arttığı gözlenen müteahhit Veysel Demirci, AKP’nin önemli isimleriyle verdiği pozlarla dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, kendisine yakın olduğu ileri sürülen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile fotoğrafları olan Demirci, Erdoğan’ın kitaplarıyla verdiği pozlarla da biliniyor. AKP Elazığ İl Başkanlığı binasının yapımına maddi destek veren Demirci, AKP'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den plaket almıştı.

Anka Haber Ajansı