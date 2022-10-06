Ziyarete Gittiği Dayısının Bahçesinde Başından Vuruldu

Ziyarete Gittiği Dayısının Bahçesinde Başından Vuruldu

KARAMAN'da Murat S. (18), ziyaretine gittiği dayısının evinin bahçesinde, otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu başından vurularak yaralandı.

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Murat S. (18), ziyaretine gittiği dayısının evinin bahçesinde, otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu başından vurularak yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 728 Sokak'ta meydana geldi. Murat S., ziyaret için gittiği dayısı Selman Ü.'nün evinin bahçesindeyken, otomobilden tüfekle ateş açıldı. Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Murat S., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, otomobilden ateş açtığı iddiasıyla Ferdi U. ve Ali U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Ziyarete Gittiği Dayısının Bahçesinde Başından Vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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