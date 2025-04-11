Zonguldak Belediye Başkanı Erdem, Savcılık İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı

Zonguldak Belediye Başkanı Erdem, Savcılık İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Sabah saatlerinde adliyeye gelen Erdem, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. CHP'li isimler ve partililer adliye önünde destek verdi.

(ZONGULDAK) - Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, savcılık tarafından ifadeye çağrılmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye gelerek ifade verdi. Erdem, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde aranarak ifadeye çağrılan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne geldi. CHP Zonguldak İl Başkanlığı binasında toplanan partililer, adliye önünde toplanarak Erdem’e destek verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ve çok sayıda partili, Başkan Erdem’e adliyeye girişinde eşlik etti. Erdem, yaklaşık bir saat süren ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavuzyılmaz, protesto sürecinin Anayasa çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anayasal haklarını kullanarak, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik haksız ve hukuksuz uygulamalara itiraz etmek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in çağrısıyla barışçıl bir toplanma ve yürüyüş gerçekleştirildi. Zonguldak halkı, gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte kentimize yakışır biçimde tepkisini dile getirdi."

Protestoların, yalnızca İmamoğlu’na değil, belediye başkanlarına, sanatçılara, basın mensuplarına ve gençlere yönelik uygulamalara karşı yapıldığını ifade eden Yavuzyılmaz, "Anayasadan doğan haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Hangi yolla sesimizi yükselteceğimizi merak edenler Anayasa’ya bakabilir" dedi.

Anka Haber Ajansı

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