Zonguldak'ta Maçta Kavga: 2'si Jandarma 3 Yaralı, 17 Gözaltı

Zonguldak'ta Maçta Kavga: 2'si Jandarma 3 Yaralı, 17 Gözaltı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde oynanan maçta köy takımları oyuncuları ve taraftalrlar birbirine girdi.

Sinan KABATEPE/ZONGULDAK (DHA)-ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde oynanan maçta köy takımları oyuncuları ve taraftalrlar birbirine girdi. Tekme ve yumruklu kavgada 2'si jandarma 3 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Aşağıdağ köyünde köyler arası futbol turnuvası yapıldı. Yedigelli ile Hacılı köyü arasında dün akşam oynanan maçta oyuncular arasında kavga çıktı. Tribünlere de taşınan kavgada meyve kasaları, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya, jandarma ekipleri müdahale etti. Bu sırada bir jandarmanın başına sert cisim isabet etti, diğerinin ise kolu kırıldı. Ereğli Jandarma Komutanlığı da bölgeye destek ekip gönderdi. 2'si jandarma 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

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Zonguldak'ta Maçta Kavga: 2'si Jandarma 3 Yaralı, 17 Gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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