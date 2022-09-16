Zorbey, Yerine İşe Alınan Kişiyi Dövünce Öldürülmüş

Zorbey, Yerine İşe Alınan Kişiyi Dövünce Öldürülmüş

ADANA'da eskiden çalıştığı emlak ofisinde av tüfeğiyle öldürülen Zorbey Uğurludoğan'ın (28), yerine işe alınan Remzican Gürbüz (22) tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA'da eskiden çalıştığı emlak ofisinde av tüfeğiyle öldürülen Zorbey Uğurludoğan'ın (28), yerine işe alınan Remzican Gürbüz (22) tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Polisin gözaltına aldığı Gürbüz, kendisini darbettiği için Uğurludoğan'a ateş açtığını söyledi.

Olay, 12 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Zorbey Uğurludoğan, eskiden çalıştığı Yasin Ö.'nün (33) emlak ofisine gitti. Uğurludoğan, yerine işe alınan Remzican Gürbüz'e de yumruk attı. Bu sırada iş yerindeki Doğan Y. (23) ve Samed S. (23) de Uğurludoğan'ı darbetti. Masanın altındaki av tüfeğini alan Gürbüz, Uğurludoğan'a 5 el ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Uğurludoğan, yere yığıldı. Şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

GÖRÜNTÜLERİ SİLMİŞLER

Yasin Ö.'nün ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uğurludoğan, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yasin Ö. ile cinayet şüphelisi Remzican Gürbüz, Doğan Y. ve Samed S.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin silindiğini belirledi. Emniyete götürülen şüphelilerden Gürbüz, ifadesinde, Uğurludoğan'ın kendisini darbettiğini, bu nedenle tüfekle ateş açtığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Remzican Gürbüz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yasin Ö., Doğan Y. ile Samed S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Zorbey, Yerine İşe Alınan Kişiyi Dövünce Öldürülmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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