6 Temmuz 2022 Perşembe günlük burç yorumları!

Balıklar gurur yapıyor, Oğlakların işleri yolunda gidiyor! Peki ya sizin burcunuz neler yaşayacak? İşte günlük burç yorumları

KOÇ BURCU

Bugün ideal olarak manevi ilgi alanlarınızı takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve akrabalarınız size destek olmak için yardım ellerini uzatır. Tüccarlar ve işadamları bugün iş dünyasında iyi kazançlar elde edebilirler. Daha önce işte başarıya giden yolu engelleyen insanlar bugün önünüzde ciddi bir çöküşle karşı karşıya kalacaklar.

İlişkiniz varsa; Eşinize bugün bencil davranabilirsiniz ve partnerinizin açık bir şekilde hayal kırıklığına uğradığına şahit olacaksınız.

Yalnızsanız; Sevdiklerinize duygularınızı anlatamayacaksınız.

BOĞA BURCU

Bugün sizin için yoğun bir gün olacak. Ancak, sağlığınız iyi kalacaktır. Paranızı ihtiyacı olan birine ödünç vererek kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bugünün yeni bir aile girişimi başlatmak ve başarılı olması için diğer üyelerin yardımını almak için hayırlı bir gün olduğunu unutmayın. Bir günlük izinle dışarı çıkarsanız, yokluğunuzda işler yolunda gidecektir.

İlişkiniz varsa; İlişkide her şey yolunda gidiyor.

Yalnızsanız; Bugün sevdiğinizden bir telefon almak sizi heyecanlandıracak.

İKİZLER BURCU

Bugün iyi para kazanmak için adil bir şansınız var. Ancak parmaklarınızın arasından kaymamasına dikkat edin. Tüccarlar ve işadamları beklenmedik karlara tanık olabilir. Biriyle aranızda eski, önemsiz bir mesele yüzünden bir tartışma patlak verebilir ve tartışmaya ve sorunlara yol açabilir. Çocuklarınız başarılarıyla sizi gururlandıracak.

İlişkiniz varsa;. Bugün eşinizle birlikte geçireceğiniz bolca vaktiniz olacak.

Yalnızsanız; Zekanızı sağlamlaştırın ve sorunlarınızı bugün diplomatik olarak çözmeye çalışın.

YENGEÇ BURCU

Eğlenceli bir ruh halinde olacaksınız ve çocuksu doğanız bugün yüzeye çıkacak. Maddi durumunuzu bozacak çok para harcamanız ve evde bir etkinlik düzenlemeniz gerekebilir. Yaratıcılığınızın kaybolduğunu hissedecek ve karar vermekte zorlanacaksınız. Bugün, meditasyon yapmak için kullanabileceğiniz yeterli boş zamanınız olacak. Bu, gün boyunca zihinsel olarak huzurlu kalmanıza yardımcı olacaktır.

İlişkiniz varsa; Bugün eşinize ev işlerinde yardımcı olun ve yükünü azaltın, bu da paylaşma ve önemseme duygusunu artıracaktır.

Yalnızsanız; Özel bir arkadaşınızdan beklenmedik yardım ve destek alabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Gerginlik ve gerginliğe yol açan önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte yatırdığınız para bugün verimli sonuçlar elde edecek. Çocuklarınız ilgi ister ve mutluluk getirir. Çalışan erkek ve kadınlar, kendi işyerlerinde bir takım sorunlarla karşılaşmak zorunda kalabilirler. Bilmeden hatalar yapacaksınız, bu yüzden büyüklerinizin yükünü üzerinize çekeceksiniz. Tüccarlar için normal bir gün olması bekleniyor.

İlişkiniz varsa; Eşinizin bazı masum davranışları gününüzü harika kılacak.

Yalnızsanız; Yatağınızdan kalkmak istemeyeceksiniz ve tembel davranacaksınız.

BAŞAK BURCU

Sağlığınızın bugün iyi kalması bekleniyor. Daha önce bahis veya kumarda para harcayanların zarar görmesi muhtemeldir. Akrabalarla geçirilen zaman sizin yararınıza olacaktır. Eğitiminiz veya işiniz için evden uzakta yaşıyorsanız, boş zamanınızı değerlendirin ve aile üyelerinizle konuşun. Bugün kazanma gücünüzü artıracaksınız.

İlişkiniz varsa; Komşular, aileniz ve arkadaşlarınız arasında evli yaşamınızın kişisel yönünü yanlış bir şekilde ortaya çıkarabilir.

Yalnızsanız; Arkadaşlarınızla kaliteli zaman geçirmeyi planlayabilirsiniz

TERAZİ BURCU

Gerçek potansiyelinizin farkına varmalı ve güçten değil iradeden yoksun olduğunuzu bilmelisiniz. Bugün, mali durumunuzu güçlendirmek için size önemli tavsiyelerde bulunabilecek bir partide biriyle karşılaşabilirsiniz. Romantizm zevkli ve son derece heyecan verici olurdu. Sadakatiniz ve işleri mükemmel bir şekilde yapma yeteneğiniz size tanınma getirecektir. Geçmişinizden biri muhtemelen sizinle iletişime geçecek ve bugünü unutulmaz bir gün haline getirecektir.

İlişkiniz varsa; Eşinizle hayatınızın en güzel gününü geçireceksiniz.

Yalnızsanız; Mutlu, enerjik ve sevgi dolu bir ruh halinde, neşeli doğanız çevrenizdekilere neşe ve mutluluk getirecek.

AKREP BURCU

Evdeki endişeler bugün sizi endişelendirebilir. Yabancı ülkelerle bağlantısı olan tüccarlar ve işadamlarının para kaybetmeleri muhtemeldir. Bu nedenle, mali konularla ilgili herhangi bir adım atmadan önce dikkatlice düşünün. Bugün, zamanınızın çoğunu gerekli veya önemli olmayan şeylere harcayabilirsiniz.

İlişkiniz varsa; Eşiniz size neşe vermek için çaba gösterirse, bugün mutluluk dolu bir gün olabilir.

Yalnızsanız; Çok şey başarma yeteneğine sahip olduğunuz için yolunuza çıkan fırsatların peşinden gidin.

YAY BURCU

Bugün üstlenilen hayır işleri zihinsel huzur ve rahatlık getirecek. İşinizi hızlandırmak için teknolojiye daha fazla yatırım yapmanız muhtemeldir. Bu burcun öğrencileri öncelikle televizyon izleyerek ve/veya cep telefonuyla oynayarak zamanlarını boşa harcarlar. Görünüşe göre, eşinizden özel ilgi göreceksiniz. Aile üyelerinizle biraz rahat dakikalar geçirin.

İlişkiniz varsa; Bugün para kaybı yaşamanız muhtemeldir. Bu nedenle, arkadaşlarınızla takılmayı planlıyorsanız, düşünceli bir şekilde harcayın.

Yalnızsanız; Romantizm bugün sizin için zevkli ve oldukça heyecan verici olacaktır.

OĞLAK BURCU

Anne adayları yerde yürürken özel dikkat göstermelidir. Çocuklarınız sayesinde maddi kazanç elde etmeniz olasıdır. Bugün sizin için heyecan verici bir romantizm günü. Akşam için özel bir şeyler planlayın ve mümkün olduğunca romantik hale getirmeye çalışın. Yeni zirvelere çıkmak için dışarı çıkmalı ve yüksek yerlerdeki insanlarla temasa geçmelisiniz. İş yerinde işler sizin lehinize görünüyor.

İlişkiniz varsa; Şaşırtıcı bir şekilde, eşiniz bugün erken evre aşk ve romantizmi başlatacak.

Yalnızsanız; Günlük programınıza bir ara vermeli ve bugün arkadaşlarınızla dışarı çıkmalısınız.

KOVA BURCU

Uzun süredir yaşadığınız gerilim ve gerginliklerden kurtulacaksınız. Acıları kalıcı olarak uzak tutmak için yaşam tarzınızı değiştirmenin tam zamanı. Paranız sadece çalışırken geldiği için aşırı harcama yapmaktan kaçının. Karınızla alışveriş yapmak, aranızdaki anlayışın artması için son derece keyifli olacak. Uzun zamandır işyerinde biriyle konuşmaya çalışıyorsanız, bugün şanslı olabilirsiniz. Bazı sebeplerden dolayı ofisten erken çıkabilirsiniz ve bundan faydalanarak ailenizle gezmeye gideceksiniz. Eşiniz, aile üyelerinize aile üyelerinden daha az özen ve önem verebilir.

İlişkiniz varsa;

Yalnızsanız;

BALIK BURCU

Bugün enerjik kalacaksınız ve genel olarak harcadığınız zamanın yarısında yapmaya çalıştığınız her şeyi yapabileceksiniz. Misafirler evinizi ziyaret ederek keyifli bir gün geçireceklerdir. Karar verme ve astların söylediklerini dinleme gururunun önüne geçmesine izin verme. İş yerinizde bazı sorunlar nedeniyle üzülebilir ve bunu düşünerek zaman kaybedebilirsiniz. Gereksiz yere para harcamak, kazanmanın ne kadar zor olduğunu anlamanızı sağlayacaktır.

İlişkiniz varsa; Eşinizle aranızdaki aşk bir düşüşe tanık olabilir; iletişim kurun ve daha da kötüye gitmesine izin vermeyin.

Yalnızsanız;Mali kıtlığın ortasında ani bir para ihtiyacı ortaya çıkacaktır.