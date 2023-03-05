Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli ev modelini açıkladı! Ev alırken dikkat edin...

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor. Prof. Dr. Ercan, son olarak yaptığı açıklamada hayat kurtaracak tüyolar verdi.

Depremler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme karşı en güvenli evleri açıkladı.

Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Depreme karşı en güvenli evler, temeli anakayaya oturan, altı taş, üzeri ağaç çatılı, sağlıklı Safranbolu yaşam evleridir. Karabük Safranbolu’da hiç bir ev depremde yıkılmamıştır.”

“İşinizi Terk Etmeyin”

Öte yandan Ercan, “Deprem bakımından Türkiyemiz 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi öncesine göre daha güvenlidir. Deprem bölgesinde bulunduğunuz kentleri, işyerlerinizi, işinizi terk etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: gazetekolektif.com