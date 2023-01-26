Akciğerinizden balgamı bir gecede söküp atan yöntem! Bir kaşık yetiyor...

Akciğerinizden balgamı bir gecede söküp atan yöntem! Bir kaşık yetiyor...

Akciğerlerde biriken balgam, nefes alıp verirken göğüste 'hırıltıya' neden olur ve boğazınıza 'toz kaçmış' hissi vererek kişiyi rahatsız eder. Üstelik öksürdüğünüzde farklı sesler çıkmasına neden olur. İşte bir gecede hem öksürüğü hem de balgamı söküp atan doğal yöntem...

Birçoğumuz sigara alışkanlıklarından, çevre kirliliğinden ve soğuk algınlığı gibi birçok nedenden dolayı öksürük sorunu yaşıyoruz. Çoğu zaman kullandığımız öksürük şurupları da fayda sağlamıyor ve sorunu başka yollardan çözmeye çalışıyoruz.

Aslında evde deneyeceğiniz alternatif tıp yöntemlerine bir yenisini daha ekleyebilirsiniz. Bal sargısı… Peki, nedir bu bal sargısı diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım.

Bal sargısını deneyenler çok fayda gördüklerini ve öksürüklerinin zamanla tamamen kaybolduğunu belirtiyorlar. Bal sargısı göğüse yapılıyor ve belli bir zaman sonra çıkartılıyor.

İşte öksürüğü ve akciğer mukusunu temizleyen bal sargısı yöntemi…

Hazırlanışı:

Un ve balı karıştırın. Hindistancevizi yağını ılık halde karışıma ekleyin. Karışımı peçetenin üstüne dökün ve göğsünüze yapıştırın. Son olarak da flaster bant ile göğsünüze yapıştırın.

Yetişkinler bal sargısını gece yatarken yapıştırıp sabaha kadar bekletmeli. Çocuklar ise uyumadan birkaç saat önce yapıştırmalı ve uyurken çıkarmalı. Öksürüğünüz geçene dek her gece bu yöntemi uygulayın.

Kaynak: haber7.com

Yaşam
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