Alman gurbetçilerin baba hatırası diye yaptıkları duygulandırdı

Alman gurbetçilerin baba hatırası diye yaptıkları duygulandırdı

Almanya’da yaşayan Geçen kardeşler babalarının 45 yıl önce 15 bin mark vererek aldıkları Renault 12’yi uzun bir yolculuk sonrası Almanya’ya götürdüler.

Almanya’da Oberhausen kentinde yaşayan ve oto lastikçisi işleten Zonguldaklı Şaban (55) ve Kenan Geçen (53) kardeşler, babaları İsmail Geçen’in 1977’de 15 bin mark vererek satın aldığı otomobili Almanya’ya getirdi.

“1,5 GÜNDE OBERHAUSEN’E ULAŞTIK”

Geçen kardeşler, “Babamızı üç yıl önce kaybettik. Yıllarca para biriktirerek aldığı Renault 12 marka otomobil onun hatırası olarak kaldı. Yenileyip Almanya’ya getirelim, bize babamızla geçirdiğimiz mutlu çocukluk günlerini, güzel anıları hatırlatsın istedik. Çaycuma’dan yola çıkıp maksimum 120 km/s hızla 3000 km yol kat ederek 1,5 günde Oberhausen’e ulaştık. Otomobili dükkânın önüne çektik” dedi.

Kaynak: sabah

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