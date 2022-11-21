Armağan Çağlayan kansere yakalandığını duyurdu

Son dönemde youtube üzerinden yaptığı yayınlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan bu kez farklı bir haberle gündeme geldi.

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan hakkında bir iddia ortaya atılmıştı. İddialara göre kansere yakalanmıştı.

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. Maalesef iddialar doğru çıktı.

Sosyal medya hesabından sevenlerine bilgi veren Armağan Çağlayan hakkındaki kansere yakalandı iddialarını doğruladı.

Armağan Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım" açıklamasında bulunarak kötü haberi paylaştı.

Armağan Çağlayan'ın kötü haberi duyurmasının ardından çok sayıda takipçisi ve seveni geçmiş olsun mesajlarını ilettiler.