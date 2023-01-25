Aydemir Akbaş sevenlerini üzdü.. Yeniden kansere yakalandı

Daha önce kolon kanserine yakalan 86 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş yeniden kansere yakalandığını duyurdu.

Aydemir Akbaş bir açıklama yaparak şunları söyledi;

"Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı.

Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler."

Vatandan Haber ekibi olarak Aydemir Akbaş'a acil şifalar dileriz.

AYDEMİR AKBAŞ KANSERE YAKALANDIĞINI NASIL ÖĞRENMİŞTİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programının konuğu olan Aydemir Akbaş, açıklamaları ile dikkat çekmişti. Bu programda kansere nasıl yakalandığını açıklamış ve şunları söylemişti.

Bir gün rahatsızlandığından bahseden Aydemir Akbaş, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Baktım sesim kısık. Ihlamur içip duruyorum. Kız kardeşim ‘doktora gitmezsen gelip seni alacağım’ dedi. Aradım arkadaşları ‘bana doktor bulun’ dedim. Sonra bir arkadaşım bana ‘hazırlan seni yarın götürüyorum’ dedi. Çapa’ya gittik. Doktor ‘aç ağzını’ dedi, baktı ‘kansersin’ dedi. ‘Yak bir tane’ dedi, yaktım. Ertesi gün başka doktora gittim ‘aç ağzını’ dedi, açtım ‘kansersin, yak bir tane’ dedi. Yakmadım. 10 senedir aklıma gelmedi.”