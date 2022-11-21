Bahçeşehir'de Gülben İzdihamı

Rezervasyonları günler öncesinden dolan mekanda Ergen, sahne performansı ve zarafetiyle tam not alırken sanatçı, gece için Tolga Çam tasarımı bir kıyafet tercih etti. En popüler şarkılarından biri olan "Bay Doğru" ile sahnedeki performansına başlayan Gülben Ergen, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ayağım uğurludur

Basın mensuplarının "Güzel bir açılış olacak. Sizin de ayağınız uğurludur." demesi üzerine sanatçı, " Bu sıralar açılışlara çok denk geliyorum. Belki de denk gelmiyoruz. Öyle istiyorlar. Uğurlu olabilirim. Yeni mekanlar kazandırmak çok güzel bir durum. Ben sanatçı arkadaşlarım yıllardır birçok mekanı ayakta tutmak için çok çaba sarf ettik." şeklinde konuştu.

Ne mutlu bize

Basın mensuplarının “Geceyle alakalı düşünceleriniz nedir? Bu akşam içerisi tıklım tıklım." şeklindeki sorusuna” Her sahne öncesi bitmeyen tatlı bir heyecan bu hiçbir zamanda bitmesin. Bu pandemi dönemini hepimiz hüzünle geçirdiğimiz için bütün müzik severler adına, izleyici ve dinleyici adına da herkesin eğlenmeye ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar bizimle eğleniyorsa ne mutlu bize"